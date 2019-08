RS2 verwacht Jameson-babyboom: ‘Al komt er maar één in de buurt’

De als embryo aangeschafte Jameson RS2 (Blue Hors Zack x Negro x Krack C) heeft de dromen van RS2 Dressage Center helemaal waargemaakt. Van verrassingsei groeide hij uit tot KWPN-multikampioen: kampioen van de KWPN Hengstenkeuring, winnaar van de Pavo Cup voor vierjarigen en winnaar van de Hengstencompetitie klasse L. Dit seizoen kwamen daar nog een achtste plek op het WK Jonge Paarden en een derde plek in de Pavo Cup bij. De hengst heeft inmiddels een hele schare fans, daaronder ook RS2 zelf. Zij hebben maar liefst veertien merries drachtig van Jameson.

“Wat is er nou mooier dan je eigen hengst aan te paren met een exclusieve verzameling sportmerries die we in de afgelopen zes jaar verzameld hebben op ons bedrijf”, vertelt Robin van Lierop van RS2 Dressage. “Bij de aankoop van de merries hebben we altijd scherp gelet op de bloedlijnen omdat het zelf fokken van veulens bij ons hoog in het vaandel staat.”

Sport- en keuringsmerries

De merries waar het over gaat liepen naar topklasseringen op keuringen en/of presteren op hoger niveau in de sport. “We hebben gekozen om via embryotransplantatie het merendeel van de sportmerries drachtig te krijgen van Jameson. Dit kan natuurlijk niet zonder een goed toegewijd team. Jan en Annelies Pen van Paardenpraktijk de Peelkant uit Wilbertoord verzorgden de algehele begeleiding van de merries en wisten zo een enorm hoog slagingspercentage te behalen. Dit in samenwerking met de familie Brands uit Velp die met hun bedrijf HighField Genetics zorgen voor de draagmerries en straks de geboortebegeleiding van de toekomstige kroost.”

Twaalf uit zestien spoelingen

Naast die begeleiding waren het bij RS2 met name Robin van Lierop en Bas Joris die er voor zorgden dat uit in totaal zestien pogingen twaalf sportmerries succesvol werden gespoeld. “Echt een gigantisch succes”, vervolgt een dolgelukkige Van Lierop. “Uit voorzorg hebben we de donormerries in die periode wel wat minder belast met wedstrijden. Door ze middels schouwen terug te laten komen in hun natuurlijke voortplantingsgedrag konden we moeiteloos dit hele proces doorlopen.”

Cupido geknipt voor baan

Van Lierops Grand Prix-paard Cupido (v. Rhodium) was de gelukkige die de merries als schouwruin dagelijks mocht verblijden met zijn aandacht. “Cupido was echt geknipt voor die baan”, zegt Van Lierop lachend. “En we hebben aan niet één van onze paarden ook maar iets gemerkt na afloop van het traject. Bij de meeste was één spoeling voldoende en konden ze enkele dagen erna weer rustig opgepakt worden in de dagelijkse training. We waren ook niet van plan om meerdere spoelingen te gaan uitvoeren. Het moest makkelijk gaan, anders hield het op.” Daarnaast zijn er ook een aantal merries zelf dragend van Jameson. “Dit zijn merries die zich in het verleden al bewezen hebben wat betreft sportprestaties.”

Eerste dekseizoen

Jameson doorliep het KWPN-najaarsverrichtingsonderzoek van 2018 en werd ingeschreven met 90 punten. 2019 was zijn eerste dekseizoen. “Richting het einde van dit seizoen kunnen we denk ik wel stellen dat er volgend jaar een mooi aantal nakomelingen verwacht gaat worden. Met zijn allure en basisgangen is hij wat ons betreft een echt vaderpaard. In onze eigen fokkerij hebben we nog nooit zó’n zet gemaakt en van te voren niet durven dromen dat dit traject zo succesvol zou verlopen. Al komt er volgend jaar maar één van de veulens in de buurt van Jameson, dan zijn we heel tevreden.”

RS2-babyboom

RS2 verwacht volgend jaar Jameson-nakomelingen uit:

– Kardinale-Utopia RS2 (Glock’s Toto Jr. x San Remo x Jazz) uit de rechtstreekse stam van de KWPN-hengst Vivaldi. Zelf was Kardinale-Utopia kampioene van Gelderland en derde op de NMK.

– Brigitte Bardot RS2 (Belissimo M x Sandro Hit x De Niro), Lichte Tour, uit de Duitse Lovestory-stam.

– Forza RS2 (Fürstenball x Sir Donnerhall x Don Schufro). Aangekocht op de PSI-veiling en uit een sportstam met meerdere paarden op hoog niveau.

– J’Ampère RS2 (Ampère x Fürst Romancier x Wolkentanz), gefokt door familie Arntz-Krogmann (fokker en eigenaar van Weihegold OLD).

– Finja RS2 (Flatley x Rotspon x Imperator). Succesvol in de Subtop en debuteerde onlangs onder Robin van Lierop (HC) met bijna 70% in de Intermédiaire II.

– Toskira RS2 (Sir Donnerhall x Rubinstein x Volkorn XX). Uit de rechtstreekse lijn van de Oldenburger hengst Don Davidoff die onder Ulf Möller furore maakte op het WK in Verden. Toskira komt sinds kort uit in de Subtop en scoorde onder Marieke van der Putten al dik 75 procent in de Prix St. Georges.

– Junette RS2 (De Niro x Gribaldi x Cadmus) uit de lijn van Renee Franssen en halfzus van de KWPN-hengst Estoril. Zelf was ze kampioene van Gelderland en reservekampioene van de NMK.

– Flora de Mariposa RS2 OLD (Fürstenball x Rubin Royal x Donnerschlag). De reservekampioene van de Briljantring in Rastede en als drie- en vierjarige kampioene onder het zadel in Rastede. Daarnaast liep de merrie bovenaan mee op de Bundeschampionate.

– Farludine RS2 (Vivaldi x Rubinstein x Saluut). Zij komt uit een bekende stam waar vele sport- en keuringspaarden uit komen. Zelf is ze moeder van veilingtopper Marilyn-Dine (v. Daily Diamond) die door RS2 voor 70.000 euro op veulenveiling Prinsjesdag werd aangekocht.

– Valdiva RS2 (Vivaldi x De Niro x Eiger) komt uit de rechtstreekse moederlijn van de stempelhengst Londonderry. Haar moeder gaf meerdere sportpaarden die op de PSI veiling zijn verkocht.

– Baldessarini RS2 (Santano x Wellington x Ulft) komt uit een lijn waarin zowel Grand Prix dressuur- als Grand Prix springpaarden voorkomen. Zelf acteerde ze onder Van Lierop op Prix St.- Georges niveau en leek alles in huis te hebben voor het hoogste niveau.

– Wiona Utopia RS2 (San Remo x Jazz x Ulft), halfzus van de KWPN-hengst Vivaldi. Als driejarige was ze kampioene van Brabant en vervolgens herhaalde ze dat op de NMK met de ultieme 10 voor haar draf. In de sport liep Wiona onder Seth Boschman tot en met het ZZ-Licht.

– Buena Vista vh Klaverhof RS2 (Belissimo x Sandro Hit x Continue) komt uit de lijn van Don Schufro en kent meerdere in Duitsland goedgekeurde hengsten alsmede sportpaarden.

– Koko Litchy RS2 (Gribaldi x Tango x Ferro) uit de bekende Litchy-stam waaruit onder andere de KWPN-hengsten Painted Black en Zizo Top zijn gekomen.

Eén uitzondering

De aan Jameson verwante Iveniz Texel RS2 (Negro x Krack C x Jazz) is een uitzondering op de Jameson-babyboom. Deze kampioene van Gelderland en de NMK uit de Texel-fokkerij van Wim van der Linde is dragend van de Helgstrand-schimmelhengst Tørveslettens Sylvester (Sezuan x Stedinger).

