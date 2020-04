Sönke Rothenberger investeert in de toekomst

Sönke Rothenberger heeft twee piepjonge talenten veiliggesteld, waarvan één afkomstig uit Nederland is. Jantine Knol is de fokster van het veulen Jefferson Krack VK met als vader Jameson RS2. Het andere veulen dat de Duitse dressuurruiter heeft aangeschaft, heeft als vader Bon Courage. De familie Fetzer heeft dit veulen gefokt. Deze familie is ook de fokker van de succesvolle Oldenburger Follow Me.

Het veulen van Bon Courage komt uit de moederlijn van Deveraux OLD. Het voormalige Grand Prix-paard van Sanneke Rothenberger overleed in 2018 en werd als 6-jarige wereldkampioen in Verden.

Veelbelovend veulen

Rothenberger schrijft over het veulen van Jameson RS2 op Facebook: ”Een veelbelovend veulen van Jameson uit een veelbelovende moederlijn zal onderdeel uitmaken van mijn groep paarden.”

Bron: Horses.nl/Facebook