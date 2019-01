Stal Hendrix haalt Bustique terug voor fokkerij

Na een verblijf van drie jaar in de Verenigde Staten heeft Stal Hendrix de Grand Prix-hengst Bustique terug gehaald ten behoeve van de fokkerij. De oudste nakomelingen van deze Indoctro-zoon leveren opvallende prestaties tot op 1.45/1.50m-niveau, en daarmee is de cirkel rond. Vanaf 2019 is de KWPN-goedgekeurde hengst weer vers beschikbaar bij Stal Hendrix.

Na een succesvolle carrière onder Michel Hendrix, die de hengst opleidde tot Grand Prix-niveau, werd Bustique in de zomer van 2015 verkocht aan de Amerikaanse amazone Kelly Tropin. In de tussentijd zijn de nakomelingen van Bustique zich heel goed blijven ontwikkelen en presteert er een heel stel opvallend in de internationale sport. Zoals Beauville Z (Maikel van der Vleuten), Bisous van Overis (Isabell Bengtsson), Golia (Charles Luyckx), Florida Balia NL (Beau Schuttelaar), Gaga E (Rodrigo Almeida), Footlose HX (Pieter Keunen), Harvard HX (Conor McMahon) en International Popcorn (Loewie Joppen).

Cirkel rond

“Toen de mogelijkheid ontstond om Bustique terug te halen voor de fokkerij, hoefden we geen moment te twijfelen. Hij heeft zich bewezen in de sport en zijn oudste nakomelingen volgen in zijn voetsporen op Grand Prix-niveau. De sportmensen zijn erg enthousiast over zijn nakomelingen en dat is altijd een goede graadmeter. Bustique is een aanwinst voor de fokkerij en we zijn blij hem weer terug op het station te hebben”, vertelt Paul Hendrix. “Hij bewijst zich als één van de beste verervers van zijn generatie en dit blijkt onder meer ook uit zijn derde plaats op de HorseTelex ranking.”

HK-reservekampioen

Als driejarige werd Bustique (Indoctro x Grannus), een volle broer van Yann Candele’s Grand Prix-paard Mustique, verkozen tot reservekampioen op de KWPN-hengstenkeuring en werd hij ingeschreven met 81 punten. Na meerdere successen in de hengstencompetitie en jonge paardenwedstrijden werd hij in 2014 tweede in de VHO Trofee en behaalde hij een reeks internationale klasseringen met Michel Hendrix. In 2013 werd zijn dochter Footlose HX (mv. Concorde) uitgeroepen tot NMK-kampioene.

Bron: Persbericht