Thomas Münch: ‘Dressuurfokkers moeten zich afvragen: wil ik een veulen fokken of een rijpaard?’

Het YouTube-kanaal Züchterherz van Jens Bullmann publiceerde vorige week een interview met de Westfaalse fokkerijleider en -verkoopchef Thomas Münch. Münch vertelt over hoe het Westfaalse stamboek onder zijn leiding is gegroeid en over de fokkerij in het algemeen.

Münch spreekt onder andere over de dressuurpaardenfokkerij. “Ik denk dat fokkers zich moeten afvragen: wil ik een rijpaard fokken of een veulen. Dat is een keuze die gemaakt moet worden en daarbij moet een fokker zich er natuurlijk ook bewust van zijn dat als hij een rijpaard wil fokken, hij waarschijnlijk eerst nog een keer drie jaar moet investeren en risico dragen.”

Verder geeft Münch fokkers altijd de tip om de catalogi van rijpaardenveilingen te bekijken: “Hengsten die steeds weer kinderen in de collecties brengen, zijn wat mij betreft een goede keuze.” Verder meent Münch: “Fokkers moeten de hengsten nog meer live gaan bekijken en daarmee zijn oog trainen: wat is gezond, wat is stabiel en welke hengst draaft en sterk overheen.”

Transparantie

Verder spreekt Bullmann de transparantie aan wat betreft de gezondheidsstatus van hengsten en transparantie aan de zijde van de hengstenhouders. Münch vindt niet alleen de hengstenhouders om transparantie worden gevraagd. “Dat zie ik een beetje gedifferentieerder. We krijgen hier meer dan eens merries voor de veiling die niet in de collectie kunnen worden opgenomen vanwege bijvoorbeeld een de röntgenfoto’s of merries die uitvallen in de test. De eerste reactie van de fokkers is dan: we laten haar eerst dekken en kijken dan verder. Daarom vind ik het lastig om alleen transparantie van hengstenhouders te eisen.”

Samenwerking

Tot slot spreekt Münch ook nog over de samenwerking van Duitse stamboeken. Hij ziet niet zo snel gebeuren dat alle Duitse stamboeken samen gaan werken bijvoorbeeld als het gaat om hengstenkeuringssystemen en verrichtingstesten. “Stel dat we hier in Duitsland allemaal samenwerken: dan zijn er altijd nog weer andere stamboeken over de grens die nog liberaler, pragmatischer en sneller zijn. Als we dan hier te bureaucratisch zijn en te moeilijk gemaakt hebben, gaan de fokkers alsnog daarheen.”