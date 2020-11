Tumor maakt einde aan dekcarrière Oosteinds Ricky

De door G.R. Drenth gefokte Oosteinds Ricky (Anjershof Rocky x Downland Folklore) gaat verder door het leven als ruin. De 27-jarige voorheen goedgekeurde pony-hengst had een tumor van twee kilo in zijn resterende zaadbal. Het andere testikel verloor hij een paar jaar geleden bij een ongeluk. Oosteinds Ricky onderging binnen 24 uur twee operaties en doorstond beide goed.

“Na een complicatie en een tweede operatie, ziet het er nu goed uit. Hij is sinds dinsdagavond weer thuis”, vertelt eigenaresse Katrin Buchholz aan Equitaris. “Ik ben blij dat Ricky deze twee operaties binnen 24 uur goed doorstaan heeft. Nu moet hij in alle rust herstellen en hopelijk kunnen we dan nog lang van hem genieten.”

Sportcarrière

Oosteinds Ricky werd in Münster-Handorf goedgekeurd voor de dekdienst en begon zijn sportcarrière daarna onder het zadel van Anne Meintrup en Karin Henne-Leimkühler. Vervolgens nam Christa Stegemann de teugels over. Oosteinds Ricky was succesvol tot en met de Duitse klasse M.

96.000 euro

In de fokkerij heeft de pony goede zaken gedaan. De winsom van zijn nakomelingen is meer dan 96.000 euro. Naast vijf staatspremie-merries leverde Oosteinds Ricky acht goedgekeurde zonen.

Bron: Equitaris