VDL Stud lanceert Online Breeders Market

De familie van de Lageweg, van de VDL Stud uit het Friese Bears in Nederland, heeft de VDL Online Breeders Market opgezet. Het nieuwe onderdeel op de VDL Stud website promoot veulens van VDL fokkers die op correctheid en gezondheid zijn geselecteerd.

De website moet de kloof tussen fokkers en kopers verkleinen in een periode waarin COVID-19 de beweegruimte van fokkers en kopers ernstig beperkt. “We hebben altijd al actief bijgedragen aan de verkoop van de veulens van onze fokkers maar we leven in een nieuwe tijd waarin nieuwe initiatieven nodig zijn. Ook VDL Stud gaat hierin mee, net als onze fokkers en onze klanten”, vertelt Wiepke van de Lageweg.

Expertise

“Door zelf te selecteren op correctheid en gezondheid kunnen onze klanten en kopers rekenen op onze expertise die mensen wereldwijd al bijna 40 jaar kennen. Anderzijds genieten onze fokkers van het netwerk dat we in 4 decennia hebben opgebouwd.”

Dynamisch voor koper en verkoper

“Alle relevante informatie is op de Online Breeders Market te vinden maar in tegenstelling tot een online veiling gebeurt de verkoop niet per opbod. De klant brengt een bod uit dat wij communiceren aan de fokker. Aan hem of haar de keuze om wel of niet te verkopen of een tegenbod uit te brengen. Een uitgebracht bod is 24 uur bindend wat de Online Breeders Market ook dynamisch maakt voor zowel koper als verkoper.”

Eerste 20 online

De eerste 20 veulens staan inmiddels online (www.vdlonlinemarket.com) en ook het eerste bod is al overgemaakt. “We zijn benieuwd wie de eerste koper en verkoper worden!”