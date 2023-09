Vechtpartij bij demonstratie tegen Deense stoeterij

Nieuwe ontwikkelingen in de zaak van de Deense paardenhouder John Byrialsen, waar een maand geleden massagraven met ongeveer 50 dode paarden werden gevonden. De belangrijkste getuige in de zaak is de Amerikaan Tyrell Cotant. Hij getuigt nu voor de Deense rechtbank. Ondertussen leidden demonstraties voor de stoeterij opnieuw tot geweld tussen medewerkers van de stoeterij en demonstranten.

Na de hoorzitting verklaarde Tyrell Cotant op de Deense televisie waarom hij deze zaak in de publiciteit heeft gebracht. “Het vrat echt aan me, ik had medelijden met de paarden. Dus plaatste ik de foto’s op Facebook, in de hoop dat iemand ze zou zien.”

Strafklacht

Speciaal aanklager Ulrik Panduro in de zaak, zei een paar dagen geleden dat het nog niet mogelijk was om te zeggen of er een strafklacht zou worden ingediend tegen John Byrialsen. Op Facebook is de zaak vooral bekend geworden door de groep “Stop Vanrøgt Af Dyr Bag Hegn” (letterlijk: Stop de verwaarlozing van dieren achter hekken). Sinds juli verzamelen demonstranten zich regelmatig voor de stoeterij om aandacht te vragen voor de misstanden. Op dit moment leven er naar verluidt nog ongeveer 390 paarden op de Viegaard-stoeterij.

Bewijsmateriaal

Tyrell Cotant werkte begin dit jaar een aantal maanden op de stoeterij van John Byrialsen. Hij had bewijsmateriaal meegenomen in de vorm van foto’s die ernstige overtredingen van de dierenwelzijnswet zouden aantonen, waaronder ernstig ondervoede paarden. Vanwege de talrijke aanklachten tegen John Byrialsen is Cotant nu in het openbaar gehoord door de rechtbank in Viborg. De verklaringen van Cotant tegen John Byrialsen hebben tot nu toe nog niet geleid tot een aanklacht tegen de fokker. Hierover beslist de rechtbank in Viborg. De advocaat van John Byrialsen, Kurt Jensen, vertelde TV Midwest niettemin dat hij hoopvol was na de hoorzitting, aangezien de Amerikaanse getuige zelf niet had kunnen verklaren dat hij sommige dingen had gezien die werden gepresenteerd.

90.000 euro boete

John Byrialsen moet echter al wel boetes betalen van in totaal 90.000 euro voor overtredingen van de dierenwelzijnswet.

Geweld

Afgelopen zondag vond er geweld plaats tijdens een demonstratie voor de stoeterij in Viegaard. Op een korte video van een mobiele telefoon is te zien hoe een man in groene werkkleding een vrouw slaat. Zij slaat hem vervolgens ook in het gezicht. Als gevolg hiervan vallen verschillende omstanders, volgens de politie twaalf activisten en twee medewerkers van de stoeterij, elkaar aan. De man zou een medewerker van de stoeterij zijn, bij de vrouw zou het om activiste Dorthe Braüner Jensen gaan.

Bron: Horses.nl/St-Georg