Verrichtingskampioen Mans naar De Enterbrook

Dekstation De Enterbrook heeft KWPN Verrichtingskampioen Mans (Comme il faut x Quidam's Rubin) en de bij het Zangersheide goedgekeurde Rien a Déclarer MXL (Diamant de Semilly x Bamako de Muze) aan het hengstenbestand toegevoegd. Mans werd afgelopen najaar met 88 punten ingeschreven.

De door G. Schulte uit Halle gefokte Westfaler van Herman Seiger overtuigde in het verrichtingsonderzoek met negens voor houding en balans, galop, techniek, vermogen, rijdbaarheid en aanleg als springpaard. Hij stroomde in via de zadelpresentatie.

Bron: Persbericht/Horses.nl