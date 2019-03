Vitalis-zoon Vaderland na dopingtest nu opnieuw goedgekeurd

De Vitalis zoon Vaderland, voormalig reservekampioen van de Westfaalse hengstenkeuring in 2018, waarvan de titel en de beoordeling later werd ingetrokken wegens een positieve dopingtest, is opnieuw goedgekeurd.

De hengst werd eind februari in Münster-Handorf opnieuw aan de keuringscommissie voorgesteld en aansluitend goedgekeurd. “De hengst heeft zijn goede indruk op de hengstenkeuring bevestigd en zich ook ontwikkeld zoals we gehoopt hadden. Daarom is de hengst goedgekeurd onder voorbehoud van de uitslag van een dopingtest die na afloop van de keuring zal plaatsvinden.”, aldus Wilken Treu, manager Fokkerij en directeur van het Westfaalse stamboek.

Positieve dopingtest

De hengst Vaderland was in november op de hengstenkeuring positief getest op het kalmeringsmiddel acepromazine, dat volgens de fokkerijrichtlijnen voor de wedstrijdsport wordt gezien als doping. De eigenaar van de hengst heeft vervolgens een medische verklaring van een Nederlandse specialist overhandigd waarop uitgelegd wordt waarom de medicatie bij het dier kon worden aangetroffen. Op verzoek van een potentiële koper zijn er vlak voor de hengstenkeuring röntgenfoto’s van de rug van het paard gemaakt waarvoor hij in de kliniek verdoofd moest worden.

Stamboek neemt maatregelen

Het Westfaalse stamboek heeft naar aanleiding van deze zaak nu verstrekkende maatregelen aangekondigd. Zo wordt er een lijst opgesteld met sancties die onder meer inhouden dat er flinke boetes worden opgelegd wanneer een verboden stof wordt aangetroffen. Daarnaast zal de goedkeuring van de betreffende hengst worden ingetrokken. Bovendien zal van alle hengsten een dopingtest worden afgenomen. Deze richtlijnen worden opgenomen in een overeenkomst met de eigenaren van de hengst. Het voorstel moet nog wel goedgekeurd worden door het bestuur van het stamboek.

Ook dekbrevet voor Valentino Rossi

Eind februari ontving ook de Veneno-zoon Valentino Rossi zijn dekbrevet van het Westfaalse stamboek. De driejarige hengst uit een volle zuster van Prins Piccolo werd geboren bij Johannes Baumeister (Kranenburg) en door Michael Schmitz (Zwitserland) voorgesteld op de keuring.

Bron: Zuchterforum/Horses.nl