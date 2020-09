Voormalig Belgisch kampioene Chloe van het Kapelhof Z terug in Europa

De voormalige Belgische kampioene Chloe van het Kapelhof Z is terug in Europa. De dertienjarige Zangersheide merrie komt op Stoeterij Renken in Vriescheloo en zal worden ingezet voor de fokkerij. Daarmee komt er een eind aan een jarenlange sportieve carrière van de Chippendale Z-dochter. De afgelopen jaren was Chloe actief in Amerika onder de jeugd amazones Claire McKean en Katherine Dash.

Cloe van het Kapelhof Z won destijds het Belgisch kampioenschap voor zevenjarige springpaarden. Na een succesvolle periode onder het zadel van Penelope Leprevost verhuisde de merrie naar de stallen van Janne Friederike Meyer die haar tot het met 1,55m niveau uitbracht.

Amerika

In 2018 verhuisde het fokproduct van Johan Saelmans naar Amerika. Eerst zat Claire McKean in het zadel van Cloe, vorig jaar was het Katherine Dash die de teugels had overgenomen.

Fokkerij

Er is nu een einde gekomen aan de sportieve carrière van Chloe en ze zal op Stoeterij Renken de fokkerij gaan dienen. “We zijn heel blij dat we met een merrie als Cloe kunnen fokken”, laat Harold Renken weten. “Ze is net in Vriescheloo aangekomen. Een fantastische merrie. Maat, lengte en bloed. De klasse straalt er vanaf.”

