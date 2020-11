WBFSH-fokkers van het jaar aan het woord

Het is de droom van iedere fokker: de nummer één van de wereld fokken. Wijlen Anton Woertman en zijn dochter Marleen fokten het beste springpaard - Denver (Memphis x Chico's Boy) - en bij hobbyfokkers Johan en Jannie Schurink werd het beste eventingpaard - Don Quidam (Quidam x Amethist) - geboren. "Een veulen dat hier geboren is en nu de nummer één van de wereld is, is fantastisch", vertelt Johan Schurink.

“Het is geweldig voor mijn vrouw. Ze steekt veel tijd in de paarden en ze verdiend deze Award”, vervolgt Schurink enthousiast. Ook Marleen Woertman is dolblij met de Award. “Ik denk niet dat mijn vader verwacht had ooit zo een veulen te fokken. Het is een eer voor mijn vader, een eer voor zijn werk.”

Bron: Horses.nl/WBFSH