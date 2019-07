Wijzigingen op WBFSH rankings, KWPN behoudt koppositie

De WBFSH heeft de nieuwe ranglijsten voor stamboeken gepubliceerd. Het KWPN staat op alle drie de lijsten (dressuur, eventing, springen) bovenaan en blijft het beste spring- en dressuur stamboek ter wereld. Op de lijst van springpaarden neemt de 13-jarige Toveks Mary Lou (v. Montendro I) de eerste plaats over van de 11-jarige Tobago Z (v. Tangelo Van De Zuuthoeve), onder andere dankzij de winst in de Grote Prijs van Windsor.

Op de tweede plaats, op de lijst van stamboeken voor de discipline springen, staat Westfalen. Zangersheide bemachtigt de derde plaats. Deze twee stamboeken hebben het stuivertje gewisseld ten opzichte van vorige maand. Het BWP behoudt de vierde positie en het SBS handhaaft de zevende plaats.

Dressuur ranking

Op de dressuur ranking blijft de top drie van de stamboeken ongewijzigd. Het KWPN bezet de eerste plaats en wordt gevolgd door het Hannoveraanse stamboek. Het Oldenburger stamboek neemt de derde positie in. Het Duitse DSP en het Deense DWB zijn van plaats gewisseld. Het DSP bezet de vijfde positie en het DWB staat zesde op de ranglijst. Verder zijn er in de top tien geen wijzigingen.

Eventing ranking

Op de eventing ranking hebben zich een aantal wijzigingen voorgedaan. Het KWPN heeft de leidende positie overgenomen van het ISH stamboek. Het Holsteiner stamboek is van de vijfde plaats opgeklommen naar de derde positie en staat op een gedeelde derde plaats met het SF stamboek. Het Hannoveraanse stamboek is op deze ranking van de vierde naar de vijfde plaats gezakt.

Individuele ranking

Op de individuele ranking voor dressuurpaarden blijft de top vijf ongewijzigd. Het beste Nederlandse paard is Glock’s Dream Boy (v. Vivaldi) die de negende positie behouden heeft. Op de individuele ranking is Tobago Z (v. Tangelo Van De Zuuthoeve) gezakt van de leidende positie naar de zevende plaats. Dana Blue (v. Mr. Blue) van Maikel van der Vleuten is gestegen van de vijfde naar de tweede plaats.

Bekijk hier de WBFSH ranglijsten

Bron: Horses.nl