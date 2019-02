Fokkers geven Paul Hendrix dekadvies

Vijftig Nederlandse en Belgische fokkers kregen op de eerste Paardenkrant Fokkerijdag van dit seizoen een schat aan informatie op Stal Hendrix. Eigenaar Paul Hendrix en spreker Cor Loeffen deelden beide hun visie, eye-openers en werkwijze. En aangezien het volgens Hendrix van groot belang is om een open blik te houden, vroeg hij zijn bezoekers na het vrij springen zelfs om advies: zal ik deze driejarige merries laten dekken? ET, of zelf laten dragen? En: welke hengst raden jullie aan?

‘Fokkers, houd uw beste merrieveulen aan!’ Het is een opvallend advies van de selectiecommissie van Veulenveiling Limburg – die alleen de beste veulens wil – en de organisatoren van Dutch Sport Horse Sales, waar de beste paarden van Hendrix onder de hamer komen. Maar een goede merrielijn is onmisbaar voor de fokkerij, daarover zijn Paul Hendrix en Cor Loeffen het roerend eens, en de fokkerij dragen ze een warm hart toe.

Bewezen moederlijn

De mannen hebben meer tips: “Een jonge hengst kiezen kan best, die krijgt bij ons soms zelfs voorrang in de selectie. En, als het tegenvalt: een goede merrielijn help je niet direct om zeep met één slechte hengst. Maar als je een jonge hengst kiest, kies er dan één uit een bewezen moederlijn.” Persoonlijke ervaringen en voorkeuren spelen wel een rol bij de selectie voor de veulenveiling, maar niet zoals ‘men’ soms denkt. Loeffen: “Als Paul goede ervaringen heeft met een paard uit een bepaalde lijn onder het zadel, speelt dat in positieve zin mee. Wie de eigenaar is, maakt ons niet uit.”

Dressuurles

Met acht dekhengsten die in de sport worden uitgebracht en 84 veulens in de opfok is er ook veel te zien op Stal Hendrix. Michel Hendrix presenteert Cape Coral RBF Z (Cornet Obolensky x Argentinus) die duidelijk de genen van zijn vader heeft geërfd en binnenkort de stap naar het hoogste niveau lijkt te kunnen maken. Pieter Keunen rijdt Kempinski (Darco x Lupicor), waarbij Cor Loeffen uitlegt waarom het KWPN hem destijds afwees (“Ik was wel voorstander van Darco, maar de rest vond ‘m te klassiek”).

Ook de 1,75 m.-grote Gasphar (Berlin x Tangelo van de Zuuthoeve) wordt onder het zadel bekeken en besproken. Paul: “Hij heeft de macht en het vermogen van Berlin. We weten ook dat Berlins geen vroegbloeiers zijn. Het grootste probleem van dit paard is het verdelen van zijn kracht. We geven hem daar alle tijd voor. Pieter heeft met dit paard dressuurlessen gekregen van voormalig Grand Prix-amazone Inge Coenen. Dat is kenmerkend: hij wil zichzelf blijven verbeteren.” Loefen: “Talent krijg je mee, maar wie wil luisteren en leren kan oneindig veel bereiken. Dat geldt voor ruiters net zo goed als voor paarden.”

Beste merriestammen

Hendrix steekt de Nederlandse fokkers een hart onder de riem met zijn positieve visie op de Nederlandse fokkerij. “Ik blijf erbij dat we de beste merriestammen ter wereld hebben. Met onze merries hebben we een ijzersterke, brede basis. Als we straks weer meer succesvolle hengsten in de topsport hebben, hengsten zoals Verdi, is dat voor de rest van de wereld ook duidelijk dat wij bovenaan staan.”

