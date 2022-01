Fokwaarden Friese hengsten opnieuw berekend

Het Friezenstamboek KFPS heeft de jaarlijkse herberekening van de fokwaarden van de stamboekhengsten gepubliceerd. Alle KFPS-hengsten zijn voorzien van nieuwe fokwaarden waarbij de informatie tot en met de eerste bezichtiging van begin december is meegenomen. Zeven hengsten hadden de hoogste totaalindex van 111. In het cijfer zijn exterieur, sportaanleg en verwantschapspercentage verwerkt.

De zeven hengsten met de hoogste fokwaarden-totaalindex van 111 na de herberekening zijn (met betrouwbaarheid in %): Beart 411 (96%) en zijn halfbroer Dries 421 (93%), daarnaast Alwin 469 (93%) en zijn zoon Tiede 501 (68%), Ulbrân 502 (58%), Tjebbe 500 (57%) en Dedmer 519 (44%). De laagverwante hengst Omer komt op een totaalindex van 110 uit (betrouwbaarheid 85%). Die score geldt daarnaast voor nog acht stamboekhengsten waaronder Matthys 504 (49%), Meinte 490 (77%) en de ‘Australische hengst’ Bastiaan 510 (45%).

Totaalindex

De gebruikte fokwaarden voor exterieur zijn gebaseerd op de lineaire scores die bij de keuringen worden vastgelegd. De fokwaarden voor sportaanleg zijn berekend op basis van de cijfers voor stap en draf aan de hand en de cijfers voor stap, draf en galop uit de ABFP- en IBOP-testen. In de totaalindex zijn exterieur en sportaanleg ingewogen in de verhouding 40:60. Verder is het verwantschap ingewogen, zodat selectie op totaalindex niet leidt tot een verhoging van het verwantschap. De verhouding bij de inweging van verwantschap ten opzichte van exterieur/sportaanleg is 1:4.

Klik hier om het excell-bestand met alle fokwaarden van de KFPS-hengsten te downloaden

Bron: Phryso.com / Horses.nl