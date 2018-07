Fonq en Valverde winnen op Westfalen Woche

In Münster-Handorf werd de Westfalen Woche gisteren geopend met overwinningen van Eugène Reesinks Fonq bij de driejarige en de Reesinks fokproduct Valverde bij de vierjarige hengsten. In handen van Ann-Christin Wienkamp liep Fonq naar een score van 8.60. Eva Möller zat in het zadel Valverde en kreeg een totaal van 9.0.