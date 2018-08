For Ferrero en Indian Rock leveren BWP-veulenkampioenen

Steenakkers Diamant werd gekozen tot beste merrieveulen in de dressuurrichting. Ze is door Lambert Cuppens gefokt uit de Lord Sinclair I-dochter La Vita, die eerder al twee goedgekeurde hengsten bracht: Fuoco Nel Fuoco (v. Finest) en de premiehengst Like a Diamond NRW (v. Laureus NRW). Laatstgenoemde werd in 2012 kampioen van de Westfaalse hengstenkeuring en wisselde daar voor 240.000 euro van eigenaar.

Indian Rock levert kampioen

Het beste hengstveulen was Sorrento van de Horne, een Indian Rock uit de Springsteen-dochter Kadance van de Horne. Het veulen is gefokt door Jean Pierre Renson. De reservetitel was hier voor Soulmade van het Bloemenhof.

Springveulens

Marc van Hasselt fokte het beste hengstveulen: Sire Echo VH (Echo van ’t Spieveld x Chellano). Het beste merrieveulen, So Beautiful van de Guldennagel (Casino Grande x Canabis) komt uit de fokkerij van Stijn Thijs.

Uitslagen.

Bron: Paardenkrant-Horses.nl