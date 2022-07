For Romance-dochter Odette Frank VDL best scorende op SK Harich

De dressuurmerries scoorden gisteren goed op de SK in Harich. Zo kregen acht merries een bovenbalk van 80/80 of hoger. Marian Dorresteijn beoordeelde de merries samen met Margot Kostelijk en aspirant Menke Hoekstra. Van de 20 driejarige merries werden er twaalf ster, van de twaalf vier- jaar en ouderen waren dat er zes. Odette Frank VDL (For Romance I x Don Schufro) was met 85/80 de best scorende merrie in Harich.

Met 85/80 werd de For Romance I-dochter Odette Frank VDL (uit Anna Frank VDL ster van Don Schufro) van de VDL stud ster. “Dit is een heel goed gemodelleerde merrie met sterke verbindingen, veel bespiering en goed fundament. Ze heeft een mooie halsvorm en ze gebruikt haar hals op een goede manier. Haar stap is ruim, kracht en heeft goed lichaamsgebruik. In draf en galop heeft ze veel afdruk, waarbij ze voor nog hogere punten nog iets lichtvoetiger zou mogen zijn”, vertelt Marian Dorresteijn.

Dochter van Revolution

Ook Opportunity Trikar (Revolution uit Zonnefony keur IBOP-dres van Rousseau) van fokker P.C. Zeelen uit Zurich en Ovieni (For Romance uit Vieni elite IBOP-dres D-OC van Krack C) van K. Reitsma uit Siegerswoude werden met goede punten ster: 80/85. “Opportunity Trikar is goed ontwikkelde, opwaarts gebouwde en jeugdige merrie die iets meer bespiering in de bovenlijn zou mogen hebben. Ze heeft een mooie lange schouder en beweegt met veel ruimte, souplesse en zelfhouding. Zeker voor zo’n grote merrie van 1.72m liet ze zien veel balans in beweging te hebben.

Tweede For Romance I-dochter

De For Romance I-dochter Ovieni eindigde als veulen op de vierde plaats in Ermelo en liet zien zich goed ontwikkeld te hebben. Ze is hoogbenig, heeft een prachtige voorhand en viel de hele presentatie op met haar sympathieke uitstraling en looplust. Het was echt een heel prettig beeld. Ze stapt ruim, waarbij ze wel iets gehaast was, en ze draaf en galoppeert met een hele goede techniek en ze kan daarin goed schakelen. Ze beweegt met een goed lichaamsgebruik, balans en souplesse.”

Vijf merries met 80/80

Vijf merries werden ster met 80/80. Zoals allereerst Olieta (Incognito uit Wendy ster PROK van Rousseau, fokker M. van Mensch-Goekoop uit Drouwenerveen) van A. Vogelaar en J. Knol uit Surhuisterveen. Ook Odiva Corieta Texel (Glock’s Toto Jr. uit Diva Corieta Texel elite sport-dres D-OC van Jazz, fokker Wim van der Linde uit De Cocksdorp) van T.S. Kruyt uit Ouwsterhaule behaalde 80/80. De derde merrie met 80/80 is Ode To Joy (Secret uit Sweet Caroline ster van San Amour) van fokker P.M. van Moort-Scholte uit Hellendoorn. Eén van de opvallende For Romance I-dochters was Oliena (uit Gudith W elite IBOP-dres sport-dres D-OC van Charmeur) van J.J.K.M. Rotteveel uit Jirnsum, die eveneens 80/80 behaalde. Tot slot Ollympia-ST (Fürst Jazz uit Florence-ST ster IBOP-dres van Uphill) van fokker P. Stegenga uit Wommels, die ook 80/80 verdiende.

Drie merries met 75/80

Ster met 75/80 werden Orybrona BJ (Inspire uit Hybrona van United) van fokker B. Jelgersma uit Haulerwijk en Miadette LN (Indian Rock uit Unadette elite sport-dres D-OC van Gribaldi) van fokker L. van der Hauw-Jansma uit Haskerhorne. De buitenlands geregistreerde Fontana (Franklin uit Qupe van Quaterback) van N. Alting werd ster met 70/85.

sportmerrie

De achtjarige Kimberley-dochter Juno Donie (uit Donna Donie van Tolando, fokker M.C.J. Palm-van der Knaap uit Oene) van S.G.M. Palm uit Apeldoorn had dankzij prestaties op Z2-niveau al het sportpredicaat op zak en werd in Harich ster verklaard met 75 punten voor exterieur.

Bron KWPN