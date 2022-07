For Romance en Il Est Balou leveren uitschieters in IBOP Sonnega

Er kwamen een aantal opvallende paarden naar voren op de IBOP in Sonnega vandaag. Met maar liefst 88 punten was de tevens voor de NMK uitgenodigde Ociana (v. For Romance) topscoorder. De vierjarige Il Est Balou-dochter Naloma HH scoorde 87 punten. Van de twaalf springmerries slaagden er acht, van de twaalf dressuurmerries waren dat er zeven.

Beide fokrichtingen kenden een zeer complete topscoorder: Ociana (For Romance uit Ciana elite EPTM-dres pref D-OC van Tuschinski) van fokker Familie Klinkhamer uit Sleen kwam uit op 88 punten, de vierjarige Il Est Balou-dochter Naloma HH (uit Haloma HH ster sport-spr van Talan) van fokker E.S. de Vries uit Oldeholtpade kwam uit op de fraaie score van 87 punten.

Uitschieter

De For Romance-dochter Ociana werd aansluitend met 80 punten voor exterieur opgenomen in het stamboek en verdiende bovendien een uitnodiging voor de NMK. “Dit is een moderne merrie met een aansprekend front, veel bloeduitstraling en een goede schoft-/schouderpartij. Ze liet een geweldige verrichting zien, waarin ze negens behaalde voor de stap, souplesse, houding&balans, rijd-&bewerkbaarheid en aanleg als dressuurpaard”, is inspecteur Wim Versteeg enthousiast. “Ze stapt heel actief, met daarin goede ruimte en beentechniek. Diezelfde goede beentechniek zagen we ook in de draf, waarin ze met veel schwung en gedragenheid beweegt. Ze galoppeert met veel afdruk en balans. Aanvankelijk werd ze iets kort in de hals voorgesteld maar na de individuele verrichting kon de hals wat meer uitgelegd worden en dit kwam de galop nog weer enorm ten goede. Echt een heel opvallende merrie, die we met genoegen -als elitemerrie- terugzien in Ermelo.”

Goede verrichting Olympia Timeless

Met 82 punten slaagde de Desperado-dochter Olympia Timeless (uit Ho Timeless R-E elite IBOP-dres PROK van Fürst Romancier) van fokker C. Heemskerk uit Rijnsberg, die direct keur werd met 75 punten voor exterieur. “Ze draaft actief, met goede beentechniek en goede gedragenheid. Ze galoppeert met veel balans, afdruk en ruim voldoende ruimte. Ze maakt van nature een mooie houding, en liet een nette verrichting met fijne aanleuning zien. Deze merrie liet alleen op de stap wat punten liggen, daarin zou ze meer door het lichaam moeten bewegen.”

Naturieta Texel 80 voor exterieur

Een half puntje minder (81,5) kreeg de vierjarige Naturieta Texel (Ferdinand uit Arieta Texel elite EPTM-dres pref prest PROK van Jazz) van fokker Wim van der Linde uit De Cocksdorp. “Deze merrie werd netjes voorgesteld, met een rustige aanleuning. Ze stapt actief en ruim, draaft met een mooi voorbeen en goede gedragenheid, en ze galoppeert goed met de schoft omhoog. Aansluitend kreeg ze 80 punten voor exterieur.”

Springtalent

In de springrichting kwamen er ook meerdere opvallende paarden in de baan. Met 87 punten deed Naloma HH (v. Il Est Balou) van zich spreken. Zij werd hiermee definitief keur. “Dit is een merrie om echt blij van te worden. Het is een heel compleet springpaard, dat ook nog eens over goede basisgangen beschikt. Ze heeft een goede gedragen galop en is heel vlug op de sprong. Daarbij toont ze een grote mate van voorzichtigheid, een hele goede techniek en veel atletisch vermogen. Voor zowel reflexen als vermogen kreeg ze negens, daarbij laat ze zich ook heel fijn bewerken. Echt een paard voor de toekomst.”

NMK-reservekampioene Nirmette van ’t StuDutch

Ook NMK-reservekampioene Nirmette van ’t StuDutch (Cornet Obolensky uit Jakarmette-E PROK van Nabab de Rêve) van fokkers Sjaak en Karst van der Lei deed goede zaken in Sonnega. Onder Elisah Aarts sprong zij naar 85,5 punten. “Mooi dat zulke merries de hoge verwachtingen op basis van het vrij springen, onder het zadel weten waar te maken. Nirmette galoppeert met veel balans en springt met een hele goede techniek. Ze toont zich daarbij heel voorzichtig, opent de sprong achter goed en toont een zeer goede instelling. Daarbij bouwde ze heel mooi op tijdens de verrichting: ze deed alles met veel gemak, zonder daarbij overdreven of spectaculair te zijn, en begon steeds beter te springen naarmate het hoger werd. Voor haar instelling kreeg ze een 9.” Nirmette van ’t StuDutch werd daardoor direct elite.

80 punten voor Olivia-Mae JHX

Op precies 80 punten kwam Olivia-Mae JHX (Carrera VDL uit Zandria van Contender) van fokker Jarno Hendrikx uit, die aansluitend dankzij 70 punten voor exterieur van veulenboek- naar elitemerrie ging. “Deze merrie heeft een fijne galop, hoewel iets op de voorhand maar wel lichtvoetig en met balans. Ze springt met een goed lichaamsgebruik, laat zich goed rijden en maakt de sprong achter goed af.”

Graadverhoging

Na afloop van de IBOP werden enkele sportmerries aangeboden voor stamboekopname of graadverhoging. Zo werd de 1.40m-geklasseerde merrie Ketchup (Zirocco Blue VDL uit Zavira H pref prest van Sam R) van fokker Tessa Nienhuis keur en opgewaardeerd naar 80 punten voor exterieur. “Deze merrie heeft al goed gepresteerd in de Blom Cup en was vorig jaar met Jules de Bruijn finalist op het WK in Lanaken. Het is een moderne, functioneel gebouwde Zirocco Blue-dochter met correct fundament en goede sportprestaties.”

2*-eventer Djinette

Ook de internationale 2*-eventer Djinette (Quintender uit Tinette sport-spr van Carnute, fokker C.L.M. Mols uit Schinveld) van S.B. Kleerekooper uit Hoenderloo kwam met succes naar Sonnega. Zij ging van veulenboek sport-sgw merrie naar elite. “We konden deze merrie met 70 punten ster en voorlopig keur verklaren.”

ZZ-Zwaar

Tot slot werd Ghandirijke (Metall uit Padorijke ster van Gribaldi, fokker S.G. van Dunschoten-Thuijns uit Klarenbeek) van H. Balkema uit Jistrum opgewaardeerd van stamboek sport-dres naar elitemerrie. Deze royaal ontwikkelde merrie presteert op ZZ-Zwaar niveau.

Bron KWPN