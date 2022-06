Franklin-dochter Olivia Karla dagtopper tijdens SK Velddriel

32 Paarden verschenen 24 juni voor de jury Toine Hoefs en Johan Hamminga, maar liefst 25 hiervan werden ster; een geweldig begin voor KWPN-regio Rivierengebied. Enkele merries uit zeer goede stammen stalen de show in Velddriel. De hoogste score was voor Olivia Karla (v. Franklin) uit de Lichte Tour merrie Encanta Karla.

Toine Hoefs: “We hebben vandaag fijn kunnen keuren en een algemene indruk gekregen van de goede kwaliteit van de paarden. Dat blijkt wel uit het aantal sterren wat we konden uitdelen. De accommodatie was prima voor elkaar en we konden beschikken over een deskundig team begeleiders. Er bevindt zich hier in de regio een aantal gerenommeerde fokkers en dat zie je dan ook terug in de baan.”

Olivia Karla 95 punten voor de draf

Met 80 punten voor haar exterieur en maar liefst 85 voor beweging werd Olivia Karla topper van de dag. Ze is gefokt bij G.B.M. Loeters in Didam en staat geregistreerd bij Melissa Castein uit Beekbergen. De jury lichtte toe: “Een royaal ontwikkelde, lang gelijnde en hoogbenige merrie met veel hals en front. Op stand leek ze wat strak in de middenhand, maar daar was in beweging niets van terug te zien. Ze draafde exceptioneel, hiermee verdiende ze dan ook 95 punten. In alle gangen bleef ze steeds in een mooie houding.”

Halfzus Odessa Karla ster

Olivia Karla is een dochter van Franklin en komt uit elite sportmerrie Encanta Karla (v.Vivaldi). Zij is door Mireille ten Have succesvol uitgebracht in de Prix st. George. Olivia Karla is geboren uit een draagmoeder en in 2019 verkocht via de veulenveiling Midden Nederland. Ook in Velddriel deed via haar moeder halfzus Odessa Karla (v.Glock’s Toto Jr.) mee van dezelfde fokker en eveneens nu geregistreerd bij Melissa Castein. Deze scoorde niet zo hoog als Olivia Karla, maar werd wel ster.

Onette II scoort 80/80

Maar liefst zes paarden behaalden een score van minstens 80 voor zowel exterieur als beweging. Daaronder Onette II, een dochter van Just Wimphof uit Unette II (keur pref prest v. Gribaldi) gefokt en geregistreerd bij René Franssen in Boven-Leeuwen. De jury omschreef de donkerbruine merrie als een chique, maar ook sterk gebouwde merrie met veel kap. Een functionele beweger, met veel techniek in de benen en steeds in balans.

KWPN-goedgekeurde Estoril

Met Hurricane-dochter Nannet bouwde René Franssen een succesvolle merrielijn op. Deze Nannet kreeg in haar leven in totaal zestien veulens. Hiervan liepen er twee Grand Prix-dressuur. Vier van de dochters van Nannet voeren de predicaten preferent én prestatie. Maar liefst veertien paarden uit de nafok van Nannet lopen Grand Prix-dressuur of Grand Prix-springen. Uit Nannet komt Unette. Zij is de grootmoeder van Onette II en tevens de grootmoeder van de KWPN-goedgekeurde Invershin, die met Theo Hanzon uitkomt in de Lichte Tour. Unette II is naast Onette II ook de moeder van de KWPN-goedgekeurde Estoril.

Ook 80/80 voor Osyra-Dine RS2

Ook een score van dubbel 80 ging naar Osyra-Dine RS2. De dochter van Glock’s Toto is gefokt bij I.C.M. Schel-Schippers uit Cuijk en staat geregistreerd bij RS2 Dressage Center in Groesbeek. De jury omschreef haar als een lang gelijnde merrie met veel front en een uitgesproken schoft- en schouderpartij. De opwaarts gebouwde zwarte stapte ruim en zuiver en liet een sterke draf zien met een goede ruimte. In galop zou ze iets meer vanuit de schoft naar boven kunnen springen. De moeder van Osyra-Dine RS2 is elitemerrie Farludine (v.Vivaldi). Zij komt uit een bekende stam waar vele sport- en keuringspaarden uit komen. Ze is zelf moeder van veilingtopper Marilyn-Dine (v. Daily Diamond) die door RS2 voor 70.000 euro op veulenveiling Prinsjesdag werd aangekocht.

Omiek 90 punten voor de draf

Omiek van f/g Damy Story uit Rhenoy werd door de jury omschreven als: “Een royaal ontwikkelde opwaarts gebouwde merrie, die goed in het rechthoeksmodel staat. Voorzien van een correct gesteld fundament. Qua ruimte zou ze in de stap iets meer kunnen overtuigen. In draf liet ze veel techniek en kracht zien. Hiervoor konden we 90 geven. Galopperen deed ze met veel afdruk. Bij deze merrie viel vooral ook het schakelvermogen positief op.” Omiek is een dochter van Grand Prix-hengst Hermès en komt uit Ceramiek (v.Samarant). Zij is tevens moeder van de internationale dressuurpaarden Hippi en Griffin. De moeder van Ceramiek is Normiek (v.Hitchcock). Zij bracht onder meer Bormiek (v.Tuschinski), Nationaal kampioene van de dressuurveulens in 2006. Net als het Lichte Tour- dressuurpaard Donzel (v.Zeoliet) is Normiek gefokt uit de bekende UTV-merrie Termiek (v.Onyx). Overgrootmoeder Keramiek Utopia (Duc de Normandie) is een volle zus van de KWPN-hengsten Ormand en Normand. Uit deze bekende Lady Reveil-stam komen onder meer de dressuurhengsten Pretendent, Dream of Heidelberg en Vivaldo.

Olivia Newton-John DVB galoppeert voor 85 punten

Dezelfde score was er voor Olivia Newton-John DVB van f/g Dressuurstal Van Baalen uit Brakel. Deze hoogbenige dochter van Escolar galoppeerde voor 85 punten. Qua bespiering mocht ze op stand wat meer ontwikkeld zijn, maar ze viel op door haar functionele manier van bewegen en de mooie beentechniek. In galop liet ze veel afdruk en balans zien. De moeder van Olivia Newton-John DVB is via ET het veilingveulen Farzana (v.Ampère).

WK merrie Farzana

De laatste heeft een behoorlijke staat van dienst. Zo wist ze onder andere de finale van de Nationale Merriekeuring te behalen, slaagde enige tijd later met hoge punten voor de IBOP en werd daarmee elitemerrie. Vervolgens won de opvallende merrie ieder jaar minstens één Jonge Paarden-competitie, werd Nederlands Kampioen Z2 en won vervolgens de ZZ-Licht-titel op de KNHS Indoorkampioenschappen. Mara de Vries deed met Farzana mee aan het WK Jonge Dressuurpaarden. In de eerste kwalificatieronde op donderdag miste het duo op een haar na een directe doorverwijzing naar de finale, op vrijdag werd er sportief revanche genomen met een knappe derde plaats in de kleine finale, waarmee een startbewijs voor de finale werd verdiend. Hierin werd Farzana twaalfde van de wereld! Momenteel wordt de merrie uitgebracht in de Lichte Tour.

80/80 voor Ostara/DC

Ostara/DC van f/g A.A.J. Aalbers uit Winssen komt uit elitemerrie IC/DC (v.Vivaldi). Volgens de jury is de voskleurige dochter van Blue Hors Farrell een voldoende ontwikkelde en rassige merrie. Haar hals komt iets diep uit de borst. Ze heeft een lang doorlopende schoft en beschikt over hard beenwerk. Ze stapt goed en laat in draf een fijne tritt zien. Daarbij bleef ze steeds heel mooi vanuit de schoft omhoog lopen. In de moederlijn komen we meerdere internationale sportpaarden tegen. Haar score bedroeg zowel 80 voor exterieur als voor bewegen.

Duits gefokte Odessa

Odessa (Foundation x Sandro Hit) is een geheel Duits gefokte register A-merrie, maar met een score van 80 voor exterieur en beweging werd ze ook voor het KWPN sterwaardig bevonden door de jury: “Een rassige en opwaarts gebouwde merrie. Een paard met een sterke bovenlijn. Ze zou nog even wat meer bot mogen hebben. Bewegen doet ze lichtvoetig en functioneel. In de galop vielen vooral haar makkelijke changementen op.” Uit dezelfde moederlijn komt de voor Oldenburg goedgekeurde hengst Allende voor. Odessa is gefokt bij H. Germs uit Midwolde en staat nu geregistreerd bij A.M.J. Moors in Bergharen.

Bron KWPN