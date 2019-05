Freeman VDL verkocht naar Canada

De bij het KWPN en in Oldenburg goedgekeurde Freeman VDL (Emmerton x Chin Chin) is door bemiddeling van Robert Vos verkocht naar Canada. Hier zal hij zijn sportcarrière voortzetten.

“We hebben voldoende nafok van hem”, licht Wybe-Yde van de Lageweg toe. “Als de populariteit qua dekken dan afneemt, dan moet je wat.” De hengstenhouder heeft wel een toekomstgarantie ingebouwd. “Als zijn nafok het straks heel goed doet, dan komt hij gewoon weer terug. Dat hebben we zo afgesproken.”

Succesvol in de sport

Freeman VDL was als driejarige kampioen van de KWPN Hengstenkeuring en was daarna succesvol in de sport onder Jur Vrieling. Als 4-jarige werd hij kampioen van de hengstencompetitie klasse L. Als 6-jarige heeft Freeman zijn internationale debuut gemaakt in Leszno met drie foutloze rondes waarbij hij tweemaal 5e en een keer 6e werd. Daarnaast won hij de Hengstencompetitie klasse Z/ZZ in Ermelo, werd 3e in Zuidbroek en sprong eveneens foutloos in de competitie van Kronenberg. K

Op 1,40 m.-niveau

Freeman werd reservekampioen van de Hengstencompetitie klasse Z/ZZ en was als 7-jarige ook 2e in de 1.35 m.-finale van Leszno. Afgelopen jaar won Freeman in Drachten en Ommen, daarnaast werd hij 5e in Geesteren. Freeman is al uitgebracht op 1,40 m.-niveau.

Kerrita en Kobolivia

In de fokkerij heeft Freeman VDL de eerste wapenfeiten neergezet. Dochters Kerrita VDL en Kobolivia VDL liepen vorig jaar mee in de top 10 van de nationale merriekeuring. Kerrita VDL, die tijdens haar stamboekopname 90 punten voor vrijspringen scoorde, werd 6e en Kobolivia eindigde als 10e.

Bron: VDL Stud