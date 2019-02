Friese hengst Jisse 433 overleden

De in 2006 bij het KFPS goedgekeurde hengst Jisse 433 (v. Jasper 366) is overleden. De sport-hengst is op vrijdag 8 februari na een koliekaanval ingeslapen. Jisse werd vijf jaar geleden verkocht aan de familie Leyendekker in het Californische Visalia. De hengst is slechts 16 jaar oud geworden.

Jisse werd in 2003 geboren bij familie de Vries in Siegerswoude en verdiende drie jaar later zijn goedkeuring als dekhengst. Hij werd op Nederlandse bodem uitgebracht tot en met het Z2 dressuur en aangespannen in de ereklasse. In 2012 verdiende hij zijn definitieve goedkeuring op basis van zijn nakomelingen en verhuisde twee jaar later naar Californië.

Bron: Horses.nl/FHANA