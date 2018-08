“We zijn erg blij dat Tymon 456 deel uitmaakt van Aftonmora Friesians. We zijn al een tijdje op zoek naar een geschikte stamboekhengst en Tymon 456 past perfect bij ons. Hij is een moderne sporthengst met uitzonderlijke kwaliteiten: de Friese raskenmerken, atletisch gebouwd, geschikt voor de dressuur en een goede bereidheid om te werken. Hij is een perfecte match met de fokdoelstellingen van Aftonmora Friesians”, zegt Sandra Åhs Sivertsen van Aftonmora Friesians.



Bron: KFPS