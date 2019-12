Friese nakeuring: nog drie hengsten naar tweede bezichtiging

De hengsten die alsnog zijn aangewezen voor de tweede bezichtiging zijn:

146 Elias van ’t Leegmoor (Epke 474 x Stb Ster uit Hinne 427)

217 Edon van Groot Altena (Julius 486 x Stb Model uit Uldrik 457)

266 Duco van de Olde Mette Moate (Nane 492 x KFPS Stb Kroon uit Jerke 434)

Welke hengsten daadwerkelijk op 9 januari bij de tweede bezichtiging verschijnen is nog afhankelijk van de röntgenologische onderzoeken en spermarapporten.

Bron: Phyrso.com / Horses.nl

