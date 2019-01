Friesian Talent Cup: Yersie C kampioen merries, Yde vd Noeste Hoeve kampioen hengsten

Vanochtend werd de finale van de Friesian Talent Cup verreden, de competitie voor driejarige Friese paarden met dressuuraanleg. In de halve finale in Balkbrug kwamen vierentwintig combinaties aan de start, waarvan acht deelnemers zich selecteerden voor de finale van vandaag in Leeuwarden.

De finale van de Friesian Talent Cup vindt plaats op de KFPS Hengstenkeuring in het WTC Expo in Leeuwarden. De afgelopen maanden zijn verspreid door het land een drietal selectiedagen gehouden, waarbij per rubriek de acht beste combinaties zich kunnen kwalificeren voor de finale. Vanochtend kwamen de combinaties aan de start in het hoge noorden.

Merries

Bij de merries werd Yersie C (Hessel x Beart) met Corina Conrade tot kampioen gekozen. Tweede werd Xenia SB (Beart x Jelke) met in het zadel Leonie Evink. De derde plaats was voor Ingeborg Klooster met Ynskje H (Mewes x Ulke).

Hengsten/ruinen

Bij de categorie hengsten/ruinen kreeg Yde vd Noeste Hoeve het kampioenslint omgehangen. De kersverse kampioen werd gereden door Nadia den Hollander. Corina Conrade kon ook in deze rubriek een prijs in ontvangst nemen. Met Wytze HSL (Hessel x Michiel) eindigde ze op de tweede plaats. Gosse Pieter Hellinga eindigde op de derde plaats met Ysbrand fan ’t Blocklan (Gerben x Pier).

Volledig uitslag volgt

Bron: Facebook Friesian Talent Cup