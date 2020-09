15 hengsten begonnen aan Centraal Examen, Joppe en Limited Edition niet

Op het Hippisch Centrum in Exloo zijn dinsdag 8 september 15 jonge Friese hengsten gebleven die het Centraal Onderzoek gaan volgen. De twee sporthengsten Joppe (Maurus 441 x Jasper 366) en Kanjer ter Meer (Uldrik 457 x Tsjalke 397), beter bekend als Limited Edition, werden niet uitgenodigd voor het Verkort Onderzoek.

Er bestaat de kans dat de groep met jonge hengsten de komende twee weken nog uitgebreid wordt. Dietmer fan ‘e Ridderdijk (Omer 493 x Ulke 338) en Foppe van der pôle (Hessel 480 x Jisse 433) waren niet helemaal zuiver in de beweging en zullen over twee weken (24 september) nogmaals de kans krijgen mee te doen in de 70 dagen test. Dan krijgt ook de afwezige Doede van de Marne (Jehannes 484 x Jasper 366) de kans om zich nogmaals in Exloo te laten zien.

De 15 geselecteerde hengsten

003 Danny van de OldeMette Moate (Jehannes 484 x Onne 376)

Fokker: A.A.M. Schut, Hengelo Eig.: J.H. van Manen, Kesteren

008 Faust B (Maurits 437 x Haitse 425)

Fokker: Jeannette Leusink, ’t Loo Oldebroek Eig.: R.J. Vos, Wijk en Aalburg

011 Dedmer fan Klaeiterp (Alwin 469 x Teeuwis 389)

Fokker: Comb. de Vries, Wieuwerd Eig.: T. de Boer & dhr. E. Kramer, Sintjohannesga

012 Frederik fan Marksate (Jehannes 484 x Anders 451)

Fokker: Mts. Hofstee, Gorredijk Eig.: Fam. Age Okkema, Siegerswoude

020 Douwe van de Weerdshof (Omer 493 x Doaitsen 420)

Fokker/Eig.: H. van de Weerd, Beemte Broekland

022 Ernst K (Markus 491 x Rindert 406)

Fokker/Eig.: H. Kuiper, Oosterend

027 Drys út de Westereen(Omer 493 xArjen 417)

Fokker: Mts. A.F.P.W. Kamminga, De Westereen Eig.: P. en M. Tanck, Vragender

031 Foppe van Gorsveld (Hessel 480 x Beart 411)

Fokker: F.H. ten Breteler, Hengevelde Eig.: Gebr. van Manen & A. Thomassen, Ede

033 Daan van de Meikade (Hette 481 x Pier 448)

Fokker: Mevr. A. Bloemendal, Lunteren Eig.: W.E. Lokhorst & Mevr. A. Bloemendal, Lunteren

038 Friese v.d. Maria Louise Hoeve (Markus 491 x Olof 315)

Fokker: Maria Louise Hoeve b.v., Lunteren Eig.: Dhr. M. Hendriksen, Lunteren

039 Frodo fan de Oenemawei (Beart 411 x Mintse 384)

Fokker: P. Brouwer, Terkaple Eig.: R.J. Rienstra, Wommels

050 Doede H 201700059 (Alwin 469 x Meinse 439)

Fokker/Eig.: W.H.P. Hendriks, Reusel

052 Auke van Hilberalti (Jouwe 485 x Norbert 444)

Fokker: B. Veldhuizen, Putten Eig.: T. de Boer & B. Veldhuizen, Sintjohannesga

056 Alphyr Wâldman (Tsjalle 454 x Harmen 424)

Fokker: Y. de Vries, Drogeham Eig.: F. Holtrop, Baaium

059 Beant fan de Lege Geaën 2(Hessel 480 x Tsjalle 454

Fokker/Eig.: Th. Fopma, Gauw

Bron: Phryso