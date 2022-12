16 paarden door naar finale Friesian Talent Cup

Tijdens het ochtendprogramma van de Friesian Talent Cup instructiedag op zaterdag 17 december in Balkbrug zijn acht merries aangewezen voor de finale. Het middagprogramma leverde nog eens acht hengsten op en hiermee zijn alle 16 finalisten bekend die zullen strijden in de finale op donderdag 12 januari in het WTC.

Maar liefst 28 merries verschenen aan de start zaterdagochtend. Onder toeziend oog van Bart Bax, Hergen van Hall en Yorick Smits zette de dames hun beste beentje voor en werden er uiteindelijk acht combinaties aangewezen voor de finale tijdens de KFPS Hengstenkeuring. Deze combinaties zijn bekend gemaakt zonder punten of plaatsing om het extra spannend te maken in Leeuwarden.

De nakomelingen van Alwin 496 deden goede zaken, drie dochters prijken op de lijst. Ook twee dochters van Menne 496 waren succesvol. Voor fokker en eigenaar Willem Lokhorst van Stal van de Meikade was het helemaal een mooie ochtend; twee van zijn fokproducten én een aangekochte topper zijn door naar de finale.

Hengsten

Ook de lijst bij de hengsten toont de acht combinaties die door zijn naar de laatste ronde zonder punten of plaatsing. Iedereen heeft vandaag in tweetallen een kleine 20 minuten les gehad van Bart Bax, Hergen van Hall en Yorick Smits en daaruit zijn de beste acht hengsten gekozen. De combinaties zijn op alfabetische volgorde weergegeven dus hier valt nog niks uit af te lezen, iedereen maakt weer evenveel kans in Leeuwarden!

Bij de hengsten bleek Ulbrân 502 hofleverancier voor de finale, drie nakomelingen zijn door naar Leeuwarden. Twee hiervan komen van Stal de Mersken uit Siegerswoude die daarmee kunnen terugkijken op een succesvolle dag. Ook Tjebbe 500 deed goede zaken met twee zonen voor het WTC. De andere finalisten zijn nazaten van Alwin 469, Nane 492 en Eise 489.

Uitslag merries

Uitslag hengsten

Bron: Phryso