Op vrijdag 12 augustus heeft de Hengstenkeuringscommissie 17 hengsten aangewezen voor het Centraal Onderzoek. De hengsten zijn nakomelingen van 13 verschillende hengsten, Omer 493, Jurre 495, Tiede 501 en Tjebbe 500 leverden ieders twee zonen.

Naast de aangewezen hengsten zijn er twee die op dinsdag 6 september nog mogen voorrijden. Kanne fan de Mersken Ster (Ulbrân 502) en Krek Wak Wou v/d Drie Hoeves Ster (Jurre 495) kunnen dan nog een plekje bemachtigen in de 70-dagen durende test. Eén hengst werd in eerste instantie wel aangewezen, maar kon later door een constatering bij de klinische keuring toch niet meegenomen worden.

Start om 5 uur ‘s morgens

In Exloo verschenen ‘s morgens om 5 uur de eerste paarden in de baan. Om de voorrijdag onder prettige temperaturen te laten verlopen was er ivm met paardenwelzijn voor gekozen om 5 uur te starten. Ondanks dat een aantal hengstenhouders later aansloten waren toch om 10.30 uur alle presentaties geweest en konden de hengsten voor de grote hitte terug naar hun koele stal.

Bron: Phryso