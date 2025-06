17 paarden ster bij locatiekeuring Stal Chardon

De locatiekeuring van het KFPS woensdag bij Stal Chardon leverde voor 17 paarden het Sterpredicaat op. Juryleden Sabien Zwaga, Jan Hellinx en aspirant Antje Galema-Holtrop waardeerden drie merries met een Ster eerste premie: Tess fan de Gysbert Japicx Ster (Eise 486 x Aan 416), Trude Jetske fan ‘e Reuzepôle Ster (Jurre 495 x Beart 411) en Sjoukje fan ‘e Suderleane Ster (Tymen 503 x Maurits 437).

In de rubriek driejarige veulenboekmerries presenteerden zich 15 merries voor het jurytrio. Daar kregen maar liefst 10 driejarigen een Ster, waarvan twee met een eerste premie. De eerste groep was voor de juryleden een ‘moeilijke, de stap kon overtuigender’, aldus Sabien Zwaga. Op kop werd Tess fan de Gysbert Japicx Ster (Eise 486 x Aan 416) geplaatst met een Ster eerste premie. De merrie van de familie Folkertsma is heel rastypisch met veel behang en een lange voorpluk. Ze staat goed in verhouding, heeft een royale schouderpartij, een sterk aangesloten lendenpartij en grote hoeven, zo beschreef Sabien Zwaga. “Ze heeft in stap veel takt, ruimte en lichaamsgebruik, in draf laat ze een goede techniek zien en draaft ze heel makkelijk, waarbij ze wat meer oprichting mocht tonen.” Na Tess volgde Thirsa Elsbeth E. Ster (Matthys 504 x Thorben 466) met een Ster tweede premie.

In de tweede rubriek kregen drie merries hun Ster met een tweede premie. Op kop kwam Tine Eke J. Ster (Jehannes 484 x Beart 411), gevolgd door Vimke Mirna fan it Statelân Ster (Tymen 503 x Maurus 441) en Teatske R Ster (Bastiaan 510 x Tsjalle 454).

Trude Jetske

In de derde rubriek kwam een kersverse Stermerrie met een eerste premie op kop: Trude Jetske fan ‘e Reuzepôle Ster (Jurre 495 x Beart 411). Een merrie met een sierlijke belijning, heel rastypisch met een fraaie halsvorm en een sprekend hoofd met een helder oog. De merrie van Geert Douwe en Elbrich Slob is voorzien van een sterke bovenlijn en een goed aangesloten brede lendepartij en correcte kruisligging, zo beschreef Sabien Zwaga. “De stap is ruim en taktmatig, de draf heeft veel ruimte, veel gemak, ruimte, balans en takt.” Tweede in deze rubriek werd Timke de Bel Ster (Jurre 495 x Olof 315) die het rode lint kreeg als Stermerrie met een tweede premie.

De vierde rubriek leverde drie merries op die gewaardeerd werden met een Ster tweede premie. Op kop kwam Thera fan it Waad Ster (Auwert 514 x Beart 411), gevolgd door Talya fan Jentsje’s Pleats Ster (Waander 512 x Michiel 442) en Talitha L.W. Ster (Tiede 501 x Jisse 433). De rubriek opnames van de vierjarige en oudere veulenboekmerries leverde voor Marieke fan Lucania Ster (Jurre 495 x Beart 411) een Ster met een tweede premie op.

Drie merries gepromoveerd naar Ster

In de rubriek vier jaar en oudere stamboekmerries kwamen er vier in de baan en drie gingen er als Stermerrie weer uit. Daarbij wist de vierjarige Sjoukje van ‘e Sûderleane Ster (v. Tymen 503) van Hendrik Deinum een eerste premie te bemachtigen. “Een sympathieke merrie met veel front”, aldus Sabien Zwaga. In de bouw mocht ze misschien wat opwaartser, goed in de verhoudingen, haar beenwerk is kwaliteitsvol, achter wat sabelbenig. “In ontspanning heeft ze een hele actieve, krachtige stap. In draf toont ze heel veel vermogen, veel houding met veel kracht in het achterbeen.” Het Sterpredicaat met een tweede premie was er in deze klasse voor de de vijfjarige Oelkjen Wilora Ster (Jurre 495 x Tsjalle 454) en de zesjarige Janke Ster (Eise 489 x Mewes 438).

Drie van de drie hengsten Ster

De drie veulenboekhengsten die in de baan kwamen maakten alle drie promotie naar Sterhengst. Tienus uit Nooitgedacht Ster (Fryso 518 x Tsjalle 454), Tukker van de Gonda Ster AA (Foeke 520 Menne496) en Taco Ster AAA (Foeke 520 x Beart 411).

Bron: KFPS