17 veulens krijgen eerste premie bij Friese Fokvereniging Zuid Nederland

Fokvereniging Het Friesche Paard Zuid-Nederland kende een bijzondere veulenkeuring met maar liefst 17 eerste premies uit een totaal van 59 aangeboden veulens. Markus 491 was hoofdleverancier, met vier eerstepremieveulens, allemaal hengstjes. Tiede 501 was de vader van drie eerstepremieveulens.

Zowel Tymen 503 als Menne 496 leverden twee veulens met een oranje lint. De andere eerstepremieveulens hadden als vaders: Jouwe 485, Tjebbe 500, Ulbran 502, Tsjalle 454, Matthys 504, en Maurits 437. Juryleden Ester Reen, Gorrit Kuipers en Dik Brummel keurden heel positief en durfden vlot goede cijfers en ook daarbij eerste premies uit te delen.

Hengstveulens

Markus 491 sprong er met vier eerste-premie zonen bovenuit. Zijn veulens toonden vooral veel ras met mooie hoofdjes. Doorgaans degelijk gebouwd, goed ontwikkeld en alle vier ruim voldoende tot goed in de stap met daarbij veel takt. In draf waren ze iets wisselender waarbij de ene veel veer liet zien, mocht de ander ietsje meer oprichting tonen. Tiede 501 had twee hengstveulens met een eerste premie.

Merrieveulens

Bij de merrietjes kregen zes veulens een eerste premie, twee daarvan zijn dochters van Menne 496. Beide goed gebouwde, rassige veulens met fijn beenwerk. In draf lieten ze veel oprichting zien waarbij de luxe Maartje (mv. Harmen 424) van Frans Schoenmakers uit Oirschot zich wel heel erg fraai en lichtvoetig voort bewoog door de baan.

Keuringsuitslag

Bron: Phryso.com / Horses.nl