18-jarige Gryteke O. behaalt sterpredicaat

Op de locatiekeuring bij Stal Bosma vandaag kregen vier merries het Ster predicaat met een tweede premie. De meest opvallende was de 18-jarige Gryteke O. (Sape 381 x Hearke 254). "Het toonbeeld van duurzaamheid", zo omschreef jury Sabien Zwaga, die met Piet Bergsma 14 paarden keurde.

De in 2002 geboren Gryteke kwam in een prima conditie in de voor haar bekende bak in Kollumerzwaag. Ze werd gefokt door J. Oosterloo en Anke Bakker uit Wittelte. Anke reed Gryteke in de mensport in 2010 op de Hippiade in de klasse L naar het kampioenschap. De familie Bosma kocht Gryteke een jaar of vijf geleden aan samen met de inmiddels 16-jarige Marike O. (v. Beart 411), die uit dezelfde familielijn stamt en twee maanden geleden een eerste premie kreeg.

Mooi rastype

Voor Gryteke was het na een paar veulentjes en derde premies nu toch raak voor Gryteke O. ‘Ze heeft een mooi rastype, sterke bovenlijn en droog beenwerk”, beschreef Sabien de merrie uit stam 49. “Ze stapt regelmatig en ruim en heeft een prima draf, zeker voor haar leeftijd.” Naast Gryteke werd ook de zesjarige Tsjikke (Tsjalle 454 x Jasper 366) ster, én de twee driejarigen Elsbeth v d Oostkade (Maeije 440 x Abe 346) en Dirkje DMV (Markus 491 x Jasper 366) kregen een rood lint.

Bron: Phryso.nl