19 Friese hengsten aangewezen voor Centraal Onderzoek

De hengstenkeuringsjury van het KFPS heeft 19 hengsten aangewezen voor het Centraal Onderzoek dat in september start. Op de hengstenkeuring in januari plaatsten zich in totaal 60 jonge hengsten voor de voorrijdagen, waarvan vandaag de laatste plaatsvond. Bij de selectie van 19 zijn drie zonen van Alwin 469, drie zonen van Hessel 480 en drie zonen van Omer 493.