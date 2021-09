20 nieuwe (voorlopig) Kroonmerries op CK KFPS

Het was genieten bij de rubrieken met 4- t/m 6 jarige Stermerries op vrijdag 17 september. De zes rubrieken van de Centrale Keuring van het KFPS in Harich resulteerden in 11 nieuwe Kroonmerries en 9 voorlopige Kroonmerries. De eerste twee merries uit elke rubriek komen nog weer terug op zaterdag 18 september voor de kampioenskeuring.