23-jarige Friese hengst Teade 392 overleden

Op de Iron Spring Farm in de Verenigde Staten is begin juni een einde gekomen aan het leven van de 23-jarige Teade 492 Sport. Teade is geboren als Trinko M. bij fokker A. van de Meer. Hij is een zoon van Anton 343 Sport Preferent en Stermerrie Irma van ‘t Zuid (Pike 316 x Ewoud 250) uit stam 103. In 2001 werd hij goedgekeurd met een totaalscore van 77,4 punten in zijn Centraal Onderzoek.

“Hij was één van de vriendelijkste paarden die ik heb gekend”, vertelt Mary Alice Malone, eigenaar en ruiter van Teade 392. “Hij was heel charmant en hield van mensen. Voor de foto’s gedroeg hij zich als een popster.”

Als vierjarige naar de VS

Als vierjarige emigreerde Teade 392 in 2002 naar Iron Spring Farm in Pennsylvania. De hengst heeft zich vooral in de dressuursport laten zien en verdiende zo ook het Sportpredicaat. Tot en met vorig jaar was hij nog in actieve dekdienst. Met name zijn karakter en fraaie behang maakten hem populair bij Amerikaanse fokkers. Teade 392 heeft één Modelmerrie en twee Kroonmerries achtergelaten. Sipke 450 Sport AA (mv Ulke 338) is zijn enige goedgekeurde zoon.

Bron: Phryso.com / Horses.nl