31.500 euro voor Friese Kroonmerrie op kerstveiling

De Kerstveiling voor Friese paarden op 17 december in Mariënheem heeft een gemiddelde prijs opgeleverd van € 13.700. De topper van de 26 veilingnummers was de drachtige Kroonmerrie Ella van den Meyerhöfen (Jouwe 485 x Jerke 434), gefokt door Hans-Jürgen Bothmer. Zij bracht € 31.500 op. Haar in 2022 geboren hengstveulen van Matthys 504 werd afgeslagen op € 9000.

Na twee jaar afwezigheid wegens Covid vond de kerstveiling weer plaats bij Manege Bartels in Mariënheem. Op voorhand was sportmerrie Cerda fan Friesburg Ster Sport (Hessel 480 x Tsjalke 397) van Jelmer Ketelaar al één van de topnummers en dat bleek ook terecht. De winnaar van de Pavo Fryso bokaal 2022 bij de zesjarige merries veranderde voor € 28.000 van eigenaar. Op hetzelfde bedrag kwam Froukje W. Kroon (Jehannes 484 x Harmen 424). Naast de paarden kwam er ook nog een sjees voor de verkoop de baan in. Deze werd afgeslagen op € 8.600.

Bron: Phryso