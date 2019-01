Aandacht in landelijke pers voor Friese hengstenkeuring

De Friese hengstenkeuring zit er weer op. Zo'n 25.000 man kwam afgelopen weekend op het spektakel in het WTC in Leeuwarden af. De belangstelling groeit elk jaar en ondertussen zit het evenement qua bezoekers op het maximum dat het WTC aankan. In december waren alle 7.000 zitplaatsen voor de zaterdag al uitverkocht en de extra 1.000 stoelen die beschikbaar kwamen vlogen binnen een paar dagen de deur uit. De populariteit van het evenement werd door verschillende landelijke media opgepikt. Zo maakten onder andere de NOS en De Telegraaf een item over Faderpaard 2019.