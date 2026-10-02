Aangepast fokplan KFPS naar bestuur, mogelijk binnenkort informatieavonden

De projectgroep Fok- en Selectiebeleid heeft het plan herijking fok en selectiebeleid, volgens afspraak vóór 1 oktober, aan het bestuur aangeboden. Het bestuur bespreekt het plan tijdens de bestuursvergadering van maandag 5 oktober. Naar verwachting komt er kort na deze bestuursvergadering meer informatie over het verdere verloop van het proces.

KFPS Door

De projectgroep heeft de afgelopen periode hard gewerkt aan haar plan ‘Eén fokdoel, één koers, gezamenlijke verantwoordelijkheid’. Met dank aan de inbreng van verschillende invalshoeken vanuit de achterban is het plan tot stand gekomen en stippelt het een koers naar de toekomst uit. Er waren vervolgoverleggen op 25 augustus, 9 september en 22 september 2026. Tussen deze overleggen door was tijd nodig om voorstellen uit te werken, met elkaar te bespreken en tot een afrondende fase te komen.

Informatie uitwisselen binnen vereniging

Het plan wordt dit najaar op de regiovergaderingen besproken:

Donderdag 5 november 2026 in Houten;

Dinsdag 10 november 2026 in Leeuwarden;

Woensdag 11 november 2026 online voor de Duitstalige landen;

Woensdag 18 november 2026 online voor de Engelstalige landen.

De verwachting is dat het bestuur daarbij ondersteuning vraagt van de projectgroep.

Informatieavonden

Daarnaast wordt overwogen om voorafgaand aan de regiovergaderingen een aantal informatieavonden te organiseren. Tijdens deze bijeenkomsten wordt uitleg en toelichting gegeven over de inhoud van het plan, de wijze waarop de voorstellen tot stand zijn gekomen, de manier waarop het bestuur en de leden de voorstellen verder kunnen bespreken en behandelen en de rol die de statuten en reglementen daarbij spelen. Het bestuur neemt hierover op maandag 5 oktober 2026 een besluit.

Het doel van al deze bijeenkomsten is om de keuzes gemaakt in het plan en de opgaves en uitdagingen die er liggen binnen het KFPS op een informatieve en volledig transparante wijze te communiceren naar alle leden van onze vereniging. De volgende belangrijke stap is de ledenraadsvergadering van 26 november 2026. Bij goedkeuring kunnen vanuit daar vervolgens stappen worden gezet richting de toekomst.

Plan

Binnen de herijking van het fok- en selectiebeleid van het KFPS richt de opdracht aan de projectgroep zich in het bijzonder op het hengstenselectietraject, als belangrijk onderdeel van het totale fokbeleid. Als vervolg op deze herijking van het fok- en selectiebeleid dient vervolgens ook de merrieselectie herijkt te worden.

Het plan heeft de titel ‘Eén fokdoel, één koers, gezamenlijke verantwoordelijkheid’. Het plan is gebaseerd op drie belangrijke pijlers: gezondheid en vitaliteit, genetisch inzicht en verantwoord hengstengebruik.

Vanuit deze drie pijlers doet de projectgroep acht concrete voorstellen om het fok- en selectiebeleid aan te passen. Deze voorstellen richten zich onder andere op een grotere spreiding in het gebruik van hengsten, meer instroom en genetische diversiteit van hengsten en het verruimen van de selectiecriteria. Daarnaast worden aanpassingen voorgesteld ten aanzien van het nakomelingenonderzoek en wordt de foktechnische inbreng versterkt door de functie van een foktechnisch functionaris in te regelen. Ook wordt ingezet op meer vertrouwen in het systeem en de uitvoering door de instelling van een onafhankelijke auditcommissie. Verder wordt voorgesteld om de hengstenkeuringscommissie (HKC) en de verrichtingsjury (VJ) te laten rouleren, waarbij ervaring, rust, continuïteit en een langetermijnvisie worden gecombineerd met vernieuwing. Tot slot wordt ingezet op het versterken en verankeren van de gezamenlijke verantwoordelijkheid binnen de vereniging van leden/fokkers-eigenaren en overige betrokkenen voor de gezondheid en genetische ontwikkeling.

Daarnaast stelt de projectgroep voor om de ontwikkelingen rond het fok- en selectiebeleid blijvend te volgen. Dit betekent dat het beleid regelmatig wordt bekeken en, als dat nodig is, kan worden aangepast op basis van nieuwe betrouwbare wetenschappelijke inzichten en ontwikkelingen in de fokkerij.

Bron: KFPS