Aarnold 471 terug in Nederland na vier jaar in Zweden

Zaterdag 24 mei is Aarnold 471 Sport Elite AAA teruggekeerd naar zijn geboortegrond in Nederland. Eigenaar Tjitze Bouma kocht de 17-jarige hengst van Aftonmora Friesians in Zweden en stalt hem bij De Weidhoeve in Tjerkwerd waar hij stalgenoot wordt van Wardy 509.

Hengstenhouder Tjitze Bouma geeft aan dat Aarnold 471 een bijdrage kan leveren aan het verlagen van de inteelttoename bij de Friese paarden. ‘Hij heeft een verwantschapspercentage van slechts 16,7% en dominante stempelhengsten als Alwin 469, Jasper 366, Beart 411, Norbert 444, Maurits 437 en Tsjalle 454 komen niet in zijn bloedlijn voor. Dat sluit naadloos aan bij de doelstellingen van het KFPS.’ Sandra Sivertsen van Aftonmora geeft aan dat de ‘gentle giant’ in zijn vier jaar in Scandinavië voor genoeg nakomelingen heeft gezorgd. ‘We hopen dat de fokkers in Nederland Aarnold 471 met zijn zeldzame bloedvoering een tweede kans geven.’

Uit fokkerij Bob Hofstee

Aarnold 471 werd gefokt door de in 2019 overleden Bob Hofstee uit de Marksate-fokkerij. Hij werd in 2012 op vierjarige leeftijd goedgekeurd, waarbij zijn lage verwantschap en brede inzetbaarheid in het beoordelingsrapport extra vernoemd werd. De vader van Aarnold 471 is Wikke 404, moeder is Frieda fan Marksate Ster Prest AAA (Jakob 302). De hengst heeft ter dekking gestaan bij de Gebroeders van Manen, Handels- en exportbedrijf Heuker, Aftonmora Friesians en is nu weer terug in Friesland. Hij heeft in totaal zo’n 260 nakomelingen gebracht.

Bron: KFPS/Persbericht