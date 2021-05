Aarnold 471 vertrekt naar Aftonmora Friesians

De Friese stamboekhengst Aarnold 471 is verkocht aan het Zweedse Aftonmora Friesians. De zoon van Wikke 404 is inmiddels van Handels- en Exportstal Heuker verhuisd naar het paardencentrum in Zweden.

De 13-jarige Aarnold 471 liet zich bij de afgelopen hengstenkeuring heel goed zien en verdiende een plek in de kampioenskeuring bij de oudere hengsten.

‘Hij past goed bij ons fokprogramma’

Met Aarnold 471 heeft Aftonmora Friesians hun zesde KFPS Stamboekhengst beschikbaar. ”We hadden al langer een oogje op Aarnold”, vertelt Sandra Sivertsen van Aftonmora over de recente aankoop. ”Hij past heel goed bij ons fokprogramma: zijn talent voor de dressuur, zijn slimme en vriendelijke karakter, zijn opwaartse bouw en zijn lage verwantschap. Al die eigenschappen zijn belangrijk voor ons eigen fokprogramma en als geschikte hengst voor de Scandinavische markt.”

Kwaliteit van fokkerij verhogen

”Met Aarnold hebben we hengsten van verschillende bloedlijnen beschikbaar”, aldus Sivertsen die aangeeft dat de markt in Zweden nog niet heel groot is. ”We zien dat het voor fokkers belangrijk is om te beschikken over hengsten van goede kwaliteit en gehuisvest worden in ons eigen land. We willen het voor hen gemakkelijk maken goedgekeurde KFPS hengsten te kiezen om zo de kwaliteit van de fokkerij te verhogen.”

Bron: Horses.nl/Phryso