Aat van Essen nieuwe KFPS-trainingsleider

Het KFPS heeft een nieuwe trainingsleider gevonden voor het Centraal Onderzoek: Aat van Essen. Hij completeert daarmee het HKC-team dat bestaat uit de vaste teamleden Piet Bergsma, Corrie Terpstra en Ellen van Gastel en aangevuld met Gotien Sipsma en – nieuw dit jaar – Jos van der Wal, die beide aansluiten vanuit de Verrichtingsjury.

De 57-jarige Aat van Essen is een veelzijdig paardenman met ervaring in dressuur, springen, tuigen en het mennen, zowel met enkel- als meerspannen. Aat heeft bovendien twee jaar ervaring opgedaan in het KWPN verrichtingsonderzoek bij de tuigpaarden en is een jaar assistent trainingsleider geweest in het Centraal Onderzoek met de Friese hengsten in Ermelo. ‘Ik kijk ernaar uit als trainingsleider aan de slag te gaan’, aldus Van Essen, die op de voorrijdagen al in functie zal zijn.

Veelzijdig

Met een tuigpaardenman als vader kreeg Van Essen de liefde voor de mensport met de paplepel ingegoten. Zo werd hij met Unitas en Edelster nationaal kampioen enkelspan. In de dressuursport was hij, met onder andere de Partout-dochter Oogappel, actief tot de internationale Grand Prix. Met Friese paarden was hij zowel in de dressuur als met het tuigen actief. Zo reed hij met de Friese hengst Arjen op Lichte Tour-niveau. Ook jureerde hij zo’n tien jaar geleden samen met Alex van Silfhout de Pavo Fryso Bokaal. Van Essen werkte zeventien jaar bij de KNHS en is bestuurslid van de Stichting KBPF.

Bron: Phryso