ABFP 1: Mercedes Kroon, Uwe AAA en Vigo Ster en ticket voorrijdagen

De eerste ABFP test van het jaar leverde gisteren een nieuwe Kroonmerrie op in de vorm van Mercedes af Fynbo Kroon AA (Nane 492 x Wylster 463). De hoogste score, en enige AAA predicaat, werd toegewezen aan Uwe van de Spokedâm Ster AAA (Beant 517 x Jehannes 484). In de keuring na afloop van de eindbeoordeling werd Vigo von Löwenherz (Wolter 513 x Sipke 450) Ster verklaard en kreeg een aanwijzing voor de voorrijdagen.

De vijfjarige Mercedes, gefokt en in eigendom van Helle Fynbo uit Juelsminde Denemarken, liep in de tweeweekse ABFP test naar 81 punten en kreeg twee keer een acht voor galop en lichaamshouding/balans in haar zadelverrichting en kreeg daarmee een AA score en haar Kroonpredicaat. Vorig jaar zomer werd de merrie Voorlopig Kroon verklaard tijdens de fokdag in Denemarken.

Allrounder

De driejarige Uwe van de Spokedâm Ster AAA liet zien een allrounder te zijn door mooie scores te behalen in zowel zijn zadelverrichting als aangespannen. De hengst, gefokt door U. Tjeerdsma uit Harkema en in eigendom van Age Okkema uit Siegerswoude, kreeg complimenten van de jury voor zijn schakelend- en dragend vermogen en liep naar 83,5 punten onder het zadel en 78 punten aangespannen.

Acht voor galop

Nog een tweetal paarden liep naar een AA predicaat. De aangewezen Vigo, gefokt en in eigendom van Riccardo Neubert uit Zschopau behaalde 78,5 punten op zijn zadelverrichting met een 8 voor zijn galop. Ook stermerrie Pleun M. Ster (Arent 515 x Gjalt 426) van F. de Jong-Kommerie uit Damwoude heeft tegenwoordig AA achter haar naam dankzij een zadelverrichting die goed was voor 77 punten. Pleun, gefokt door J.W. Marsman uit Marle, kreeg tweemaal een 7,5 op haar protocol voor haar draf en impuls.

