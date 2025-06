ABFP: AAA scores voor Tesla, Taco en Vàjen

Bij de derde ABFP-test van het jaar liepen vandaag in Wergea drie paarden naar een dikke AAA score. Uitschieter was Tesla fan Stal Vrolijk (Arent 515 x Eise 489) van J.J.A. Vrolijk uit Ommeren die aangespannen naar 86,5 punten liep en onder het zadel een score van 84 punten behaalde.

De driejarige Tesla liet veel achten noteren op haar protocol en zelfs een negen voor haar draf onder het zadel. Toch was de jonge Arent 515-nakomeling niet de enige allrounder in deze test, ook Taco (Foeke 520 x Beart 411) liep naar dubbele AAA scores. De driejarige Taco, gefokt door A.W.Nooteboom uit Putten en in eigendom van A. Okkema uit Britswert scoorde viermaal een 8 in zijn aangespannen verrichting, die een score van 85 punten opleverde. Onder het zadel liep de hengst naar 82 punten. De eveneens driejarige Vàjen van Stal de Berkmeer (Fryso 518 x Wylster 463) , van stal Berkmeer uit Obdam, blonk uit onder het zadel waar ze 84 punten scoorde met een 8,5 voor haar draf.

Driemaal AA

In totaal werden er 13 paarden beoordeeld door juryleden Corrie Rave en Ito Werkman. Drie paarden liepen naar een AA score. Tukker van de Gonda (Foeke 520 x Menne 396), Victor M vom Frieslandstern (Wolter 513 x Mewes 438) en Teske fan Stal Vrolijk (Auwert 514 x Pier 448) behaalden allen 77 punten of hoger op hun verrichtingen.

Uitslag

Bron: KFPS