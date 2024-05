ABFP: AAA voor Sietze Sjoerd en Ster voor Jildou

De tweede ABFP test van 2024 zorgde voor topscore voor Sietze Sjoerd fan Skrins en een Sterpredicaat voor Jildou fan Buma. De driejarige Sietze Sjoerd fan Skrins AAA (Waander 512 x Eise 489) liep in Wergea naar een score van 82,5 punten voor zijn aangespannen proef. In totaal liepen er 12 paarden mee in de eindbeoordeling van de ABFP test die beoordeeld werd door Gotien Sipsma en Ito Werkman.

De driejarige Sietze Sjoerd, gefokt en in eigendom van T.Bouma uit Wommels viel volgens jurylid Gotien Sipmsa op vanwege zijn goede achterbeen. ”Vooral aangespannen heeft hij al veel kracht achter en een goede balans, hij maakt veel zelfhouding.” De eerste Waander 512 nakomeling in de ABFP kreeg dan ook driemaal een 8 op het protocol voor zijn aangespannen verrichting.

Driemaal AA

Ook Rense ut de Westereen Ster AA (Auwert 514 x Jerke 434) vond een 8 terug op zijn eindlijst, namelijk voor zijn galop. De driejarige hengst, gefokt door AFPW Kamminga uit de Westereen en in eigendom van Folmer uit Lunteren, liet een ‘mooie, opwaartse’ verrichting zien onder het zadel en liep naar een score van 81 punten. Sepp Galloper (Willem 508) van Stoeterij Galloper uit Berkel en Rodenrijs gaat voortaan ook met een AA achter zijn naam door het leven dankzij een score van 78,5 punten voor zijn presentatie onder het zadel. De driejarige Arent 515-nakomeling Redbad van Dijkstra State Ster van D.A. & M. Dijkstra uit Berlikum was juist net iets beter in het aangespannen werk en liep daarbij naar 77 punten.

72,5 punten onder het zadel

De vijfjarige Jildou fan Buma Ster (Eise 489 x Meinse 439), gefokt en in eigendom van A.Buma uit Oosterzee, liep mee in de ABFP met een tweeweekse test. Daarbij behaalde ze 72,5 punten onder het zadel. In de daaropvolgende keuring werd de jeugdige merrie Ster verklaard met een tweede premie dankzij haar makkelijke en ruime gangen aan de hand.

Bron: Phryso