ABFP: Jary aangewezen voor voorrijdagen en Imke kroon

Gisteren werd Jary van de Dompstede (v. Tiede 501) bij de eerste ABFP eindbeoordeling in Wergea ster verklaard en aangewezen om deel te nemen aan de voorrijdagen voor het Centraal Onderzoek. De vierjarige Imke fan ‘Bosksicht’ (v. Julius 486) werd kroon nadat ze haar tweeweekse ABFP-test afsloot met een 7,5 voor haar stap en in totaal 77 punten.

De hoogste score onder het zadel was voor Ja wis van ’t Lansink (v. Tymen 503) met 88 punten, aangespannen was dit Kantor van de Noeste Hoeve Ster (v. Ulbrân 502) met 86 punten.

Ook sterpredicaat voor Kaey en Jip

In totaal werden er twintig paarden voorgesteld bij de eerste ABFP-eindbeoordeling van dit jaar. De eerste nakomelingen van Tjebbe 500, Tiede 501, Ulbrân 502 en Tymen 503 mochten zichzelf in het werk tonen. Na de verrichtingen was er de mogelijkheid tot keuren met een herkansing voor aanwijzing voor het Centraal Onderzoek. In totaal werden er nog tien paarden gekeurd, hiervan kregen ook Kaey fan Ramonahiem (v. Tjebbe 500) en Jip van de Hoeksche Hoeve (v. Tymen 503) het sterpredicaat.

Kantor scoort 8 voor aanleg als tuigpaard

Naast de hoogste aangespannen score werd Kantor van de Noeste Hoeve (v. Ulbrân 502) ook beloond met een 8 voor zijn aanleg als tuigpaard. Ja wis van ’t Lansink scoorde viermaal een 8,5 onder het zadel voor zijn draf, houding & balans, schakelen en impuls. Jary van de Dompstede (v. Tiede 501) en Harmke Diana A.B. (v. Loadewyk 431) scoorden beiden een 8 voor hun galop onder het zadel.

