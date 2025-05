ABFP test 2: Twee sterren en AAA scores voor Texas en Ûltsje

De tweede ABFP-test van het jaar en daaropvolgende keuring, leverde afgelopen donderdag in Wergea een nieuwe Stermerrie, een nieuwe Sterhengst en twee AAA predicaten op. Rietske van de Roest Ster AA (Matthys 504 x Tsjalle 545) gaat sinds donderdag als Stermerrie door het leven. De vierjarige merrie, gefokt en in eigendom van A. de Bie uit St. Oedenrode, liep daarnaast naar 77,5 punten in het zadelgedeelte van de ABFP en mag dus ook AA achter haar naam zetten.

Uitschieter in de scores was Texas ZTS AAA (Beant 517 x Jehannes), de hengst behaalde 85,5 punten in zijn zadel gedeelte. De driejarige Beant 517 nakomeling, gefokt en in eigendom van dhr. M.R. Zwart & mevr. M. Ter Schure uit Ureterp, scoorde vijfmaal een 8 op zijn protocol. Meest allround was Ûltsje fan Skrins Ster (Waander 512 x Eise 489) van fam. T. Bouma uit Wommels, die op beide verrichtingen 84 punten scoorde en vervolgens ook Ster werd in de keuring. De driejarige hengst scoorde een 9 op de draf in zijn aangespannen test, onder het zadel werd deze gang met een 8,5 beloond naast nog vijfmaal een 8 op zijn protocol.

Nakomelingenonderzoek

Er werden mooie scores behaald in Wergea. In totaal liepen zeven paarden naar een AA score, bijna allemaal in hun zadel verrichting. Voor het lopende nakomelingenonderzoek behaalden Ulaan T. fan Schwan AA (Wolter 513 x Alwin 469) en Ventje van de Pluum (Wolter 513 x Ielke 382) een AA score voor Wolter 513, hetzelfde deed Uwke M. (Arent 515 x Gjalt 426) voor Arent 515 en Thiede E. (Wibout 511 x Tsjalle 454) en Thom fan Galinga State (Wibout 511 x Norbert 444) voor hun vader Wibout 511. Van de lichting KFPS stamboekhengsten die dit jaar mogen beginnen aan het onderzoek, zijn voor Beant 517 de eerste nakomelingen getest.

Bron: KFPS