ABFP test 5: Martsen ABFP-topper met 87 punten

De vijfde ABFP-test van 2023 leverde als uitschieter Martsen fan ‘e Bûtemare Ster AAA (Teun 505 x Ulbert 390) op. De hengst behaalde 83,5 punten in zijn aangespannen gedeelte en maar liefst 87,5 punten onder het zadel. Martsen was de enige deelnemer die een AAA predicaat verdiende, vier paarden behaalde 77 punten of hoger en daarmee een AA notering.

Martsen liep op drie onderdelen in zijn zadel verrichting naar een 8,5, namelijk zijn draf, zijn schakelend vermogen en zijn impuls. Ook scoorde hij een 8 op zijn aanleg als tuigpaard. De driejarige Sterhengst, gefokt door Sjoerd Veenstra en in eigendom van Germ Aise Bouma uit Aldeboarn, liep eerder dit jaar nog mee in de Voorrijdagen.

Sterke merries

Juryleden Corrie Rave en Ito Werkman kregen elf paarden in Warga te beoordelen, waarbij Martsen de enige hengst was. Naomi H Ster (Willem 508 x Maurus 441) van Wil Hendriks uit Reusel en Maaikje K. (Tiede 501 x Bartele 472) van Hindrik Kuiper uit Oosterend behaalden allebei 78,5 punten onder het zadel. Nynke ut ’t Veene (Ulbe 506 x Haitse 425) gefokt door P. Fidder uit Hulshorst en in eigendom van Johan Onderdijk uit Zwolle liep naar 77,5 punten onder het zadel en Naomi van de Bommelhoeve Ster (Matthys 504 x Doaitsen 420) van W. van de Bunt uit Wadenoyen liet in hetzelfde gedeelte 77 punten noteren.

Matthys 504, Teun 505, Ulbe 506 en Willem 508

Deze vijfde ABFP test van het jaar leverde weer verschillende nakomelingen van Matthys 504, Teun 505, Ulbe 506 en Willem 508 in de baan. Deze vier hengsten zijn dit jaar begonnen met hun nakomelingenonderzoek. Van Willem 508 hebben inmiddels 16 nakomelingen hun test afgerond, van Teun 505 zijn dat er 14. Matthys 504 had vier nakomelingen meelopen deze test en komt daarmee op 13, Ulbe 506 zit na vandaag op vijf.

Bron: Phryso