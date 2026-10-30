ABFP test 6: Zes nieuwe Kroonmerries, hoogste score voor Yfke

De zesde ABFP-test van 2026 werd gisteren afgesloten in Wergea. Zes merries wisten hun voorlopige Kroonpredicaat definitief te maken. De hoogste score kwam op naam van Yfke fan Wettersicht Ster AAA (Faust 523 x Uldrik 457), die met 86 punten aangespannen en 85 punten onder het zadel een bijzonder sterk resultaat neerzette. In totaal namen 28 paarden deel aan de test, die op 14 september van start ging.

KFPS Door

Met tweemaal een zeer ruime AAA score was Yfke fan Wettersicht (Faust 523 x Uldrik 457) het best scorende paard van deze ABFP-test. De driejarige merrie van fokkers en eigenaren G.G.F. van Dijkhuizen en M.G. Griffioen uit Follega kreeg in beide disciplines een 8,5 voor de draf. Aangespannen werd ze op alle overige onderdelen, met uitzondering van de stap, met een 8 gewaardeerd. Ook onder het zadel liet Yfke een sterk protocol zien, met onder meer achten voor galop, houding en balans, souplesse en impuls.

AAA scores

Voor Wanda fan Hylpen Kroon AAA (Herre 524 x Markus 491) leverde de ABFP-test het definitieve Kroonpredicaat op. De merrie van fokker en eigenaar De Vries uit Hindeloopen behaalde 84,5 punten onder het zadel, met viermaal een 8 op haar protocol. Aangespannen liet Wanda 78 punten noteren.

Ook Yara T. fan ‘e Boppelannen Kroon AAA (Ulbrân 502 x Beart 411) wist haar voorlopige Kroonstatus om te zetten in een definitief Kroonpredicaat. De merrie van R. en J. Tjeerdsma uit Drogeham behaalde 83,5 punten onder het zadel, met onder andere een acht voor draf, galop, schakelen en impuls. In de aangespannen proef kwam Yara tot 78 punten.

Met 82 punten onder het zadel en 81,5 punten aangespannen maakte Willemien fan Hilberalti Kroon AAA (Herre 524 x Tymen 503) eveneens haar Kroonpredicaat definitief. De merrie van fokker en eigenaar B. Veldhuizen uit Putten werd in beide disciplines voor haar draf en houding&balans met een 8 beloond.

Zesmaal Kroon

Ziva Doutzen R. Kroon AA (Martzen 521 x Tsjalle 454) van R. Ligtenberg uit Hardenberg behaalde zowel onder het zadel als aangespannen 80,5 punten. Vooral aangespannen viel haar houding&balans op, die met een 8 werd gewaardeerd. Ook voor Ziva betekende de test een definitief Kroonpredicaat.

De door Hardeman-Slemmer uit Ederveen gefokte en gehouden Wilma HSL Kroon AA (Hilbrand 525 x Epke 474) behaalde 79 punten aangespannen en 77 punten onder het zadel. In beide proeven kreeg de merrie een 8 voor haar draf, waarmee ook zij haar Kroonpredicaat definitief maakte.

Het zesde Kroonpredicaat was voor Ygritte fan de Leppedyk Kroon AA (Hilbrand 525 x Jehannes 484). De merrie van fokker en eigenaar Douwe de Groot uit Nij Beets behaalde 77 punten onder het zadel, waarbij haar draf met een 7,5 werd gewaardeerd. Aangespannen kwam Ygritte tot 73,5 punten.

Sterke prestaties voor Zoë Anna en Welmoed

Naast de zes Kroonmerries werden er meer aansprekende resultaten geboekt. Zoë Anna fan stâl SharMay Ster AAA (Alger 522 x Tsjalke 397) behoorde met 84,5 punten onder het zadel tot de hoogst scorende deelnemers. De merrie van Peter en Nienke van der Oest uit Herbaijum kreeg achten voor draf, galop en houding en balans. Aangespannen behaalde Zoë Anna 80,5 punten. Ook Welmoed Moaira F. AAA (Gosse 526 x Norbert 444) liet zich goed zien. De door A. Finnema uit Luttelgeest gefokte merrie, in eigendom van L. de Ruijter uit Heemskerk, behaalde 82,5 punten aangespannen. Haar draf werd met een 8 gewaardeerd. Onder het zadel kwam Welmoed tot 77,5 punten.

Met 80,5 punten onder het zadel leverde Ycie M. AA (Boet 516 x Julius 486) eveneens een goede prestatie. De merrie van fokker en eigenaar M. Milchien uit Deurningen kreeg op zes onderdelen een 7,5. Aangespannen behaalde Yeevan D’Ambène Ster AA (Ulbrân 502 x Epke 474) 80 punten. De in Frankrijk door Earl les Frisons d’Ambène gefokte hengst, in eigendom van T. de Boer uit Sintjohannesga, kwam onder het zadel tot 78,5 punten.

Bron: KFPS