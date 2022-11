ABFP-test: Jilske kroon, topscore voor Lutske

Bij de ABFP-test 6 gisteren in Wergea werd de driejarige Jilske (Tiede 501 x Jasper 366) kroon. De merrie van Wil Hendriks uit Reusel haalde 79,5 punten voor haar aangespannen proef en 78 punten voor haar zadelproef waarbij ze over de hele linie 7 en 7,5 scoorde.

Juryleden Jos van der Wal en Hergen van Hall gaven de hoogste score aan twee nakomelingen van Tjebbe 500. Lutske H. Ster (Tjebbe 500 x Alwin 469) werd beloond met 84,5 punten voor haar zadelexamen. Ze kreeg daarbij een 8 voor draf, voor schakelen en voor impuls. Haar aangespannen test rondde ze af met 80 punten, waarbij haar aanleg voor tuigpaard een 6,5 kreeg.

AAA-predicaat

Ook een AAA-predicaat was er voor Kalesh M Ster (Tjebbe 500 x Haitse 425) met een aangespannen proef die werd gewaardeerd met 83,5 punten. Voor stap en voor draf haalde Kalesh een 8. Haar prestatie onder het zadel kreeg 78 punten. Met deze mooie prestatie maakte Kalesh haar moeder Izzy Model AA (Haitse 425 x Teunis 332) ook nog Prestatie.

77 punten of hoger

Van de 21 paarden die zich bij deze test lieten zien haalden er 13 een score van 77 punten of hoger. Joanna fan de Amblahoeve (Ulbrân 502 x Doaitsen 420) was het derde paard dat boven de 80 punten uitkwam. De driejarige kreeg in de zadelproef een 8 voor de draf en 80,5 punten totaal. Voor de aangespannen proef kwam de score op 80 punten.

Bron: Phryso