ABFP-test: Topscore voor Vesta (Beant 517), acht keer AA score

De vierde ABFP-test van 2025 leverde vandaag in Wergea een AAA megascore en acht AA predicaten op. Vesta Lorentz Ster AAA (Beant 517 x Epke 474) liep naar een score van maar liefst 93 punten aangespannen en ontving 84,5 punten voor haar zadelexamen. De driejarige merrie van Lorentz Staete BV uit Ede blonk uit in haar schakelend vermogen, draagkracht in draf en power in alle drie haar gangen waarbij ze tweemaal een 9 op haar protocol kreeg voor zowel haar draf als haar schakend vermogen.

Juryleden Corrie Rave en Kristel Bodewes-van Duuren waren zeer gecharmeerd van de jeugdige Vesta. “Ze heeft af en toe nog wat last van spanning en weet ook nog niet wat ze met al die power moet, maar elke pas is wel raak.”

Nakomelingenonderzoek

Van de in totaal 17 paarden die meeliepen in deze test wisten acht paarden 77 punten of hoger te scoren, wat goed is voor een AA predicaat. Stermerrie Voice van de Meikade Ster AA (Foeke 520 x Hessel 480) liet 80,5 punten noteren voor haar aangespannen verrichting. Vijf paarden liepen naar een score van 80 punten. De driejarige Talina fan de Kadyk Ster AA (Boet 516 x Nane 492), Topper v.d. Arebo Hoeve Ster AA (Beant 517 x Felle 422), Tieme W.T. AA (Foeke 520 x Epke 474) en Theade E. Ster AA (Beant 517 x Uldrik 457) behaalden allen deze score in hun zadelverrichting. Tibo fan Stâl SharMay Ster AA (Beant 517 x Tsjalke 397) liep naar hetzelfde aantal punten in zijn aangespannen examen. Alle bovengenoemde paarden deden daarmee ook goede zaken voor hun vaders in het nakomelingenonderzoek.

De vierjarige Rosa fan Hylpen Ster AA (Wimer 461 x Pier 448) behaalde ook haar AA predicaat dankzij tweemaal een score van 79,5 punten, en de driejarige Tjytske van ’n Elsmos AA (Foeke 520 x Alwin 469) wist hetzelfde resultaat te behalen met een score van 79 punten op haar aangespannen verrichting.

Bron: KFPS