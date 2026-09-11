ABFP test vijf: AAA predicaat voor Yente en elf paarden krijgen AA predicaat

De vijfde ABFP-test van dit jaar werd gisteren afgerond en leverde met Yente fan ‘e Boppeslach (Gosse 526 x Thorben 466) een driejarige op met een AAA-predicaat. Yente, gefokt en in eigendom van G.M. Rozema uit Wijnjewoude haalde 83,5 punten voor haar aangespannen proef, met een 8 voor draf en impuls. Onder het zadel haalde Yente een score van 77,5 punten, en een 7 voor aanleg als tuigpaard.

KFPS Door

In totaal deden 20 paarden mee aan deze ABFP. Naast de AAA voor Yente haalden nog 11 paarden een AA-predicaat door op minimaal één van de twee onderdelen 77 punten of meer te scoren. Daarbij deden de nakomelingen van de hengsten Gosse 526, Hilbrand 525, Fryso 518, Faust 523 en Herre 524 goed zaken voor hun vader in het nakomelingenonderzoek.

Elf AA predicaten

Yfke fan Kloppert (Hilbrand 525 x Take 455) haalde 80,5 punten onder het zadel met een 8 voor draf en 79 punten voor haar aangespannen proef, plus een 7 voor haar aanleg als tuigpaard.

Een AA-predicaat was er ook voor:

– Yan Z. (Fryso 518 x Omer 493)

– Wietske van de Elsenerhof (Boet 516 x Gerben 479)

– Ype fan d’ald Loop (Hilbrand 525 x Jehannes 484)

– Winette v.d. Terpen (Hilbrand 525 x Hessel 480)

– Willemijn fan H.M.V. (Gosse 526 x Alwin 469)

– Wenthe van Westervoort (Hilbrand 525 x Pier 448)

– Wymer fan Rijck’s Pleats (Faust 523 x Wimer 461)

– Yve ‘t Hof (Herre 524 x Julius 486)

– Wietske van Thomassen (Faust 523 x Alwin 469)

– Yfke fan Buma (Wolter 513 x Meinse 439)

Bron: KFPS