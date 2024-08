ABFP: Ulbrân-dochter kroon, Waander levert topscoorder

De vierde ABFP-test van dit jaar leverde vandaag nieuwe Kroonmerrie Janika Frida Z Kroon AA (Ulbrân 502 x Maeije 440) en nieuwe Stermerrie Marg L.M. Ster AA (Tsjalle 454 x Ulbert 390) op. Uitschieter in de scores was Rinze fân Bartlehiem AAA (Waander 512 x Sjouke 453), de hengst behaalde 83 punten in zijn aangespannen gedeelte en was daarmee de enige deelnemer die een AAA predicaat verdiende, vijf paarden behaalden 77 punten of hoger en daarmee een AA notering.

De dag begon gelijk goed met het eerste paard in de baan; Janika Frida Z. Kroon AA liet een fijne verrichting onder het zadel zien die haar een score opleverde van 81,5 punten, de hoogste dagscore onder het zadel. “Een fijne merrie die met veel houding en balans de baan in komt”, begon jurylid Corrie Rave de beoordeling. “In stap zien we ruimte en veel actie vanuit het achterbeen en ook in draf plaats de merrie het achterbeen goed onder de massa. In galop maakt ze veel sprong, opwaarts en door het lijf gesprongen.” Ook aangespannen kreeg de vijfjarige merrie, gefokt door T. en J. van der Zee uit St. Jacobiparochie en in eigendom van T. de Boer uit Sintjohannesga, een nette score van 79 punten waardoor de Ulbrân 502 nakomeling haar Voorlopig Kroonpredicaat kon inruilen voor definitief Kroon.

Rinze fân Bartlehiem

In de aangespannen verrichtingen was het Rinze fân Bartlehiem AAA die de overall hoogste score van de dag liet noteren. De driejarige hengst liep met veel lossigheid en afdruk door de baan en kon daarmee de jury meer dan bekoren. “Een paard met een stoer voorkomen wat een fijne manier van schakelen laat zien en ook een hele fijne impuls. De stap is misschien iets kwetsbaar maar daar tegenover staat weer een fijne ruime galoppade.” Het positieve commentaar werd gecombineerd met vier keer een 8 op zijn protocol. Ook onder het zadel kwam de Waander 512 nakomeling tot een score van 77 punten en deed daarmee goede zaken voor zijn vader in het nakomelingenonderzoek. Rinze, die een 7 kreeg voor zijn aanleg als tuigpaard, is gefokt door D. Visser-de Vries & U. Visser uit Wyns en in eigendom van Stoeterij Friese Visser uit Drachten.

Marg L.M.

Ook de vierjarige Marg L.M. Ster AA gaat sinds vandaag met wat extra predicaten door het leven. De merrie, gefokt door Erven P.D.M. Mellema en in eigendom van L. Mellema uit Beetsterzwaag, kon haar Voorlopig Ster predicaat wat ze ontving tijdens de locatiekeuring op haar eigen stal omzetten in definitief Ster dankzij een mooie score van 79,5 punten voor haar twee-weekse ABFP-test onder het zadel. Op Marg haar protocol stond maar liefst twee keer een acht voor haar draf en impuls wat bijdroeg aan haar AA predicaat.

Nakomelingenonderzoek

In het kader van het nakomelingenonderzoek deden Raya v.d. Maria Louise Hoeve AA (Boet 516 x Jisse 433) en Sientje van de Meerbos AA (Boet 516 x Norbert 444) goede zaken voor hun vader met scores van 77 punten onder het zadel. Sinne van ’t Lansink AA (Arent 415 x Alwin 469) deed hetzelfde met een aangespannen verrichting van 77,5 punten voor vader Arent 515.

Bron: KFPS